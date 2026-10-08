Colorado dávalo sedm gólů na zápas. Winnipeg jeho útok přežil a Kyle Connor rozhodl přesně minutu před koncem

Colorado v prvních dvou zápasech sezony působilo, jako by si ještě nevšimlo, že NHL není přípravný turnaj. Avalanche nasázeli soupeřům čtrnáct gólů, tedy sedm na zápas, a do Winnipegu přijeli s útokem, který zatím téměř nikdo nedokázal zpomalit. Jets se to nakonec podařilo, i když rozhodně ne tím, že by Coloradu nedovolili vytvářet šance. Domácí naopak značnou část zápasu přežívali pod tlakem a potřebovali výborný výkon Stuarta Skinnera, aby si vůbec vytvořili možnost rozhodnout utkání v závěru.
Právě to dělá výsledek 3:2 zajímavějším než obyčejnou první porážku Avalanche v sezoně. Winnipeg nenašel způsob, jak jejich ofenzivu vypnout. Dokázal však ustát její nejsilnější pasáž, udržel zápas na dosah a v poslední minutě využil okamžik, který mu Colorado nabídlo.
Skinner dostal v první třetině sedmnáct střel
Colorado nezačalo opatrně a od prvních střídání se tlačilo před branku. První dvacetiminutovku vyhrálo na střely 17:6 a několikrát bylo velmi blízko tomu, aby si vytvořilo náskok ještě před přestávkou. Stuart Skinner ale všechny pokusy zastavil a udržel bezbrankový stav v situaci, kdy Winnipeg potřeboval především přežít úvodní nápor.
Právě výkon brankáře změnil charakter celého utkání. Avalanche měli převahu, ale nedokázali ji rychle přetavit v náskok, který by Jets donutil otevřít hru. Skinner nakonec skončil s 32 zákroky a umožnil Winnipegu zůstat v zápase i ve chvílích, kdy byl soupeř aktivnější. Pro tým, který do utkání vstupoval s průměrem sedmi vstřelených branek, se najednou každý další neproměněný tlak stával výhodou domácích.
Colorado se sice prosadit dokázalo a dostalo zápas na 2:2, tentokrát však nedokázalo vytvořit další gólovou smršť podobnou prvním dvěma utkáním sezony. Winnipeg místo toho držel skóre těsné a čekal na svou šanci.
Jets navíc přišli o Morrisseyho
Situaci Winnipegu komplikovalo zranění Joshe Morrisseyho. Klíčový obránce utrpěl problém v horní části těla, po návratu ještě zkusil jedno střídání, ale poté zápas definitivně opustil. Jets tak velkou část utkání dohrávali pouze s pěti obránci, což proti tempu Colorada znamenalo další zátěž pro zbytek defenzivy.
Právě v takovém zápase může ztráta jednoho z nejdůležitějších beků rychle změnit celý poměr sil. Avalanche mají dost rychlosti a kreativity na to, aby unavené obránce nutili k dlouhým pobytům ve vlastním pásmu, a Winnipeg proto musel zbývající minuty rozdělovat opatrněji. Přesto domácí nedovolili, aby se jejich oslabená obrana v závěru rozpadla, a do posledních minut vstupovali za nerozhodného stavu.
Skinnerův výkon tím dostává ještě větší váhu. Winnipeg nejen čelil jednomu z nejproduktivnějších útoků úvodu sezony, ale značnou část večera to zvládal bez Morrisseyho a s omezenou rotací v obraně. Přesto zůstal jediný povedený útok od vítězství.
Kyle Connor dostal jednu šanci navíc
Rozhodující moment přišel přesně minutu před koncem základní hrací doby. Kyle Connor, který už měl v utkání jeden gól, se prosadil podruhé a poslal Winnipeg do vedení 3:2. Colorado mělo na odpověď pouhých šedesát sekund a tentokrát už další obrat nepřišel.
Connor tak završil zápas, v němž Winnipeg většinu večera nepotřeboval být nebezpečnějším týmem. Potřeboval především zabránit tomu, aby Colorado svou převahu proměnilo v pohodlný náskok. Skinner vytvořil domácím čas, obrana zvládla ztrátu Morrisseyho a Connor nakonec využil okamžik, který rozhodl výsledek.
Pro Avalanche je právě způsob porážky možná důležitější než samotná nula v kolonce bodů. Jejich ofenziva nezmizela a už první třetina ukázala, že si dokáže vytvořit velké množství šancí i proti dobře připravenému soupeři. Tentokrát ale narazila na brankáře, který odmítl pustit zápas z dosahu svého týmu.
Jeden zápas ještě není recept na Colorado
Bylo by předčasné tvrdit, že Winnipeg právě ukázal celé NHL návod, jak zastavit Avalanche. Tým, který soupeři dovolí sedmnáct střel během první třetiny, obvykle nebude chtít tento scénář pravidelně opakovat. Jets ale předvedli jinou důležitou věc: proti tak silné ofenzivě není vždy nutné vyhrát každou část hry. Někdy stačí přežít období, kdy soupeř dominuje, a nenechat skóre odpovídat jeho převaze.
Colorado po čtrnácti gólech v prvních dvou zápasech poprvé narazilo na soupeře, který jeho tlak dokázal ustát dost dlouho. Winnipeg k tomu potřeboval 32 Skinnerových zákroků, zvládnout část utkání pouze s pěti obránci a nakonec i dva góly Kylea Connora. Nebyl to jednoduchý recept a už vůbec ne pohodlné vítězství. Právě proto ale ukázal, že i rozjeté Avalanche lze porazit, pokud soupeř vydrží dost dlouho na to, aby dostal svou vlastní příležitost.
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Zdroje: NHL.com – Connor has game-winner with one minute left, Jets hand Avalanche first loss [1], Reuters – Kyle Connor's two goals keep Jets rolling at expense of Avalanche [2].