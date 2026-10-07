Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Strom poskytuje mravencům bydlení za ochranu. Do jeho komůrek se ale nastěhovaly vosy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tropická rostlina poskytuje mravencům prostor k životu a potravu, zatímco oni odhánějí býložravce. Do této spolupráce však může vstoupit další druh. Výzkum na Borneu ukázal, že komůrky využívají také dravé vosy, a otevřel otázku, jak proměněná krajina ovlivňuje vztahy, které se vyvíjely miliony let.
Strom poskytuje mravencům bydlení za ochranu. Do jeho komůrek se ale nastěhovaly vosy

Strom poskytuje mravencům bydlení za ochranu. Do jeho komůrek se ale nastěhovaly vosy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Imunitní buňky mohou vyčerpat přehnané nároky. Vědci zkoumají, jak jim pomoci vydržet
Imunitní buňky mohou vyčerpat přehnané nároky. Vědci zkoumají, jak jim pomoci vydržet
Vědec proměnil antarktický led v teleskop. Za lov téměř nepolapitelných částic dostal Nobelovu cenu
Vědec proměnil antarktický led v teleskop. Za lov téměř nepolapitelných částic dostal Nobelovu cenu

Většina teleskopů potřebuje zrcadlo, anténu nebo citlivý detektor namířený do vesmíru. IceCube využívá...

Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta
Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta

Planety si obvykle představujeme jako sourozence své hvězdy, kteří vznikli ze stejné původní zásoby plynu a...

Prázdný lístek, zkažený hlas a „nikdo z výše uvedených“: Co se stane, když volič odmítne celou nabídku
Prázdný lístek, zkažený hlas a „nikdo z výše uvedených“: Co se stane, když volič odmítne celou nabídku

Volič nemusí chtít žádného kandidáta. Jenže volební systémy s takovým rozhodnutím zacházejí velmi odlišně.

Myšlenka může zmizet i bez nového vyrušení. Experiment zkoumá, co čas dělá s pracovní pamětí
Myšlenka může zmizet i bez nového vyrušení. Experiment zkoumá, co čas dělá s pracovní pamětí

Držíte si v hlavě krátký údaj a o chvíli později už ho nedokážete vybavit. Vytlačilo ho něco dalšího, nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Příroda
Zobrazit více
ZajímavostiPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.