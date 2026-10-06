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GTA 6 dostane přes 170 druhů zvířat. V Leonidě budou i divoké opice

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GTA 6 nebude jen o autech, zločinu a Vice City. Rockstar v Leonidě vytvořil ekosystém s více než 170 druhy zvířat. Vedle aligátorů nebo plameňáků narazíme dokonce na divoce žijící opice
GTA 6 dostane přes 170 druhů zvířat. V Leonidě budou i divoké opice

GTA 6 dostane přes 170 druhů zvířat. V Leonidě budou i divoké opice

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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