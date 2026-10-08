Mastný povlak na plastových krabičkách bývá odolným protivníkem. Jednoduchý postup ho však odstraní bez úporného drhnutí

Mastný povlak na plastových krabičkách bývá odolným protivníkem. Jednoduchý postup ho však odstraní bez úporného drhnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 08.10.2026 07:56
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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