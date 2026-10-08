Vychovali jste děti? Kalkulačka vám spočítá výši důchodu, i když jste vůbec nechodili do práce

Mezi takzvané náhradní doby pojištění patří osobní péče o dítě do čtyř let věku. Za toto období rodič nemusí odvádět důchodové pojištění, přesto se mu započítává pro vznik nároku na důchod i při stanovení jeho výše.
Doba péče o dítě se navíc na rozdíl od řady jiných náhradních dob započítává v rozsahu 100 procent. Ze čtyř let péče se tedy nestávají například jen tři roky a několik měsíců pojištění. Nárok není vyhrazen pouze ženám, péči může uplatnit také muž, pokud dítě skutečně osobně opečovával. Stejné období však nemůže být jako péče o jedno dítě současně započteno dvěma lidem.
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Při žádosti o důchod je možné dobu péče doložit čestným prohlášením a případně také dokladem potvrzujícím vztah k dítěti, pokud si potřebné údaje úřad nemůže ověřit ve svých informačních systémech. Právě kontrola evidence může být důležitá, protože některé náhradní doby nejsou v důchodovém přehledu automaticky zachyceny stejným způsobem jako klasické zaměstnání.
Budoucí důchodce si může své údaje zkontrolovat prostřednictvím Informativní důchodové aplikace České správy sociálního zabezpečení. Ta ukazuje evidované roky pojištění, případné mezery i orientační výši budoucího důchodu. Pokud některé období chybí, je vhodné začít jeho doložení řešit ještě před samotným podáním žádosti o penzi. Dodatečné dohledávání dokumentů až při odchodu do důchodu může celý proces zkomplikovat.
Do důchodu se může započítat také péče o blízkého
Podobná pravidla platí u lidí, kteří dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci druhých. V plném rozsahu se může započítat například péče o člověka ve stupni závislosti II, III nebo IV. U dítěte mladšího deseti let lze zohlednit také péči při závislosti prvního stupně. U těchto případů však nestačí pouze prohlásit, že člověk o příbuzného pečoval. Doba péče musí být pro důchodové účely doložena a rozhoduje o ní příslušná správa sociálního zabezpečení. Návrh je možné podat po skončení péče, případně v souvislosti s žádostí o důchod.
Pro výši důchodu je důležité ještě jedno pravidlo. Období péče dnes funguje jako takzvaná vyloučená doba, takže roky bez běžného pracovního příjmu nesnižují průměr výdělků, ze kterého se penze počítá. Od 1. ledna 2027 se způsob ocenění péče dále změní. U nově přiznávaných důchodů bude stát u vybraných období péče počítat také s fiktivním vyměřovacím základem odvozeným od průměrné mzdy a výslednou variantu porovná s dosavadním systémem vyloučených dob. Použít se má výhodnější způsob. Změna se může vztahovat i na péči uskutečněnou před rokem 2027, pokud bude samotný důchod přiznán až od tohoto roku.
Kalkulačka ByznysTrendy
Kolik let péče se vám započítá do důchodu?
Spočítejte si, jak mohou roky péče o děti nebo závislou osobu ovlivnit celkovou dobu důchodového pojištění.
Pozor na překrývání dob. Stejné období nelze do délky pojištění započítat dvakrát. Pokud jste například během péče současně pracovali a stejné měsíce už máte zahrnuté v době placeného pojištění, do polí péče je pro tento orientační součet znovu nezadávejte.
1. Doba, za kterou bylo placeno důchodové pojištění
Například zaměstnání, podnikání nebo jiná doba, za kterou bylo odváděno důchodové pojištění.
2. Osobní péče o dítě nebo děti do 4 let
Péče o dítě do 4 let se pro důchodové pojištění hodnotí jako náhradní doba v plném rozsahu. Překrývající se péči o více dětí počítejte pouze jednou.
Celé roky péče
Další měsíce
3. Péče o závislou osobu
Zadejte pouze dobu, která splňuje podmínky pro náhradní dobu pojištění – zejména péči o dítě mladší 10 let ve stupni závislosti I nebo o osobu ve stupni II až IV.
Celé roky péče
Další měsíce
Spočítat dobu pojištění
Náhradní doby z péče
Tolik času podle zadaných údajů tvoří péče o dítě a/nebo závislou osobu.
Doba s placeným pojištěním
Celkem včetně zadané péče
35 let včetně náhradních dob
30 let bez náhradních dob
Péče o dítě: osobní péče o dítě do 4 let se považuje za náhradní dobu důchodového pojištění. Může se týkat ženy i muže. Skutečnou dobu péče posuzuje ČSSZ.
Péče o závislou osobu: doba musí splňovat zákonné podmínky. U osoby, která není osobou blízkou, mohou být rozhodující také další podmínky, například společná domácnost.
Doložení: péče o dítě se zpravidla dokládá čestným prohlášením. U péče o závislou osobu rozhoduje příslušná OSSZ.
Výsledek není rozhodnutím o nároku na důchod. Kalkulačka pracuje pouze se zadanou dobou pojištění a péče. Nezahrnuje automaticky všechny další náhradní doby ani individuální údaje vedené ČSSZ.
Pravidla ověřena k 7. 10. 2026. Zdroje: MPSV, MPSV – starobní důchody, ČSSZ.
Ne každé období bez práce má stejnou váhu
Náhradní dobou může být také evidence uchazeče o zaměstnání, její pravidla jsou ale podstatně přísnější. Období, kdy člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, lze započítat, zatímco evidence bez podpory je časově omezená. Bez pobírání podpory se zpravidla hodnotí nejvýše tři roky, přičemž z období před dosažením 55 let lze započíst maximálně jeden rok. Navíc jde o jednu z náhradních dob, které se pro důchod běžně hodnotí pouze z 80 procent. Stejné procentní krácení se týká například některých období studia, která podle data absolvování ještě mohou být pro důchod uznána. Není proto správné předpokládat, že každý rok bez zaměstnání znamená automaticky celý rok důchodového pojištění.
Rozdíl mezi jednotlivými náhradními dobami nabyl dalšího významu od roku 2026 také u předčasných penzí. Lidé, kteří získají alespoň 45 let stanovené doby pojištění, mohou splnit podmínku pro mírnější krácení předčasného důchodu. Do těchto 45 let se započítává například výdělečná činnost, péče o dítě nebo péče o závislou osobu. Naopak evidence na úřadu práce nebo běžná doba studia se pro tento konkrétní účel nepočítají. Jeden a tentýž rok tak může mít v důchodovém systému různou váhu podle toho, zda se posuzuje běžný nárok na starobní penzi, její výše, nebo zvýhodnění při předčasném odchodu.
Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí