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Vychovali jste děti? Kalkulačka vám spočítá výši důchodu, i když jste vůbec nechodili do práce

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Pro získání starobního důchodu nejsou rozhodující pouze roky strávené v zaměstnání nebo podnikáním. Český důchodový systém za určitých podmínek započítává také období, kdy člověk nepracoval a neodváděl sociální pojištění. Významnou roli má zejména péče o malé dítě nebo o člověka závislého na pomoci druhých. Pravidla se přitom u jednotlivých životních situací liší.
Péče o malé dítě se započítává v plném rozsahu.

Péče o malé dítě se započítává v plném rozsahu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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