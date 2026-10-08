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Artur Štaidl opět ve společnosti. Syn Ivety Bartošové zavzpomínal na Aničku Slováčkovou

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V pražském prostoru LAVITÉ se uskutečnil slavnostní křest nového charitativního kalendáře spolku Pokoj v hlavě i na hlavě, z. s. Večerem provázel moderátor Karel Voříšek a hlavním tématem byla vzpomínka na Aničku Slováčkovou a pomoc ženám, které procházejí onkologickým onemocněním.
Pokoj v hlavě a na hlavě, Artur Štaidl, Anna Julie Slováčková

Pokoj v hlavě a na hlavě, Artur Štaidl, Anna Julie Slováčková

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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