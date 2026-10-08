Artur Štaidl opět ve společnosti. Syn Ivety Bartošové zavzpomínal na Aničku Slováčkovou

Artur Štaidl, syn zpěvačky Ivety Bartošové a muzikanta Ladislava Štaidla do společnosti moc nechodí. Felix Slováček se svou dcerou, dabérkou René Slováčkovou. Nová kapela Artura Štaidla. Zakladatelka Pokoj v hlavě i na hlavě Klaudia Eis, podvodní fotografka Lucie Drlíková, zpěvák LIPO a zpěvačka Yanna. René Slováčková a Klaudia Eis. Anna Julie Slováčková byla patronkou spolku Pokoj v hlavě a na hlavě Klaudia Eis a Marta Jandová Na křtu charitativního kalendáře se objevila i těhotná Charlotte Stefan Štiková. Vnuk Petra Jandy, Petr Janda s partnerkou a Marta Jandová. Křest kalnedáře hudebně doprovodil zpěvák JeyBe. Charitativní kalendář spolku Pokoj v hlavě i na hlavě byl slavnostně pokřtěn. Večer připomněl odkaz Aničky Slováčkové. Křest moderoval Karel Voříšek Felix Slováček si prohlíží nový kalendář spolku Pokoj v hlavě i na hlavě. Po Aničce Slováčkové převzal nad spolkem patronát. Hostem křtu byl hudebník Zdeněk Barták.
V pražském prostoru LAVITÉ se uskutečnil slavnostní křest nového charitativního kalendáře spolku Pokoj v hlavě i na hlavě, z. s. Večerem provázel moderátor Karel Voříšek a hlavním tématem byla vzpomínka na Aničku Slováčkovou a pomoc ženám, které procházejí onkologickým onemocněním.
Charitativní kalendář vznikl jako pocta Anně Julii Slováčkové, jejíž odvaha, laskavost a otevřenost inspirovaly tisíce lidí. Výtěžek z projektu je určen na pomoc onkologicky nemocným ženám.
„Chtěli jsme vytvořit něco, co nebude jen vzpomínkou na Aničku, ale co bude zároveň skutečně pomáhat dál. Je pro nás symbolem toho, že i z velmi těžkého příběhu může vzniknout něco krásného a smysluplného, co pomůže dalším ženám, které právě bojují,“ uvedla Klaudia Eis, zakladatelka spolku Pokoj v hlavě i na hlavě Klaudia Eis.
Slavnostního večera se zúčastnili například Felix Slováček, René Slováčková, Lipo, Lucie Drlíková, Artur Štaidl, Marta Jandová, Petr Janda mladší, Zdeněk Barták a další. Dorazila také zakladatelka spolku Klaudia Eis s rodinou a další hosté. Hudba, křest a dobročinná dražba Součástí programu bylo představení spolku, projekce videa a představení samotného kalendáře. Hudebně večer doprovodil JeyBe, který zazpíval dvě písně, a také Felix Slováček, který vystoupil se svým saxofonem.
Po slavnostním křtu následovala dobročinná dražba. Dražil se nový charitativní kalendář, osobní předměty věnované Felixem Slováčkem a Dádou Patrasovou a jako finále také putovní šátek podepsaný Aničkou Slováčkovou. Celý výtěžek dražby poputuje na pomoc onkologicky nemocným ženám. Křest tak nebyl pouze společenskou událostí, ale především večerem plným vzpomínek, solidarity a konkrétní pomoci. „Chceme ženám připomenout, že v tom nejsou samy. Že mají právo na podporu, důstojnost, krásu i radost a že kolem sebe mají lidi, kteří při nich stojí,“ dodala Klaudia Eis.
Protože boj nekončí diagnózou. A žádná žena by na něj neměla zůstat sama. Zdroj: Aplausin.cz, Spolek Pokoj v hlavě i na hlavě