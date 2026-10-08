Zrádci přišli o to, co je dělalo výjimečnými, tvrdí fanoušci. Kotek prý zastínil hráče a hra ztratila hloubku

Když v září 2024 česká verze britského formátu
The Traitors poprvé vtáhla 579 tisíc diváků ke kulatému stolu, Prima ji prodávala jako „skvostnou psychologickou hru“. Aliance, podezření, taktické rozhovory v chodbách hradu, to bylo jádro, kvůli kterému se lidé vraceli. O dva roky později, po startu třetí řady, se v komentářích pod oficiálními profily i ve fanouškovských skupinách opakuje jedna výtka: vidíme důsledky, ale ne příčiny. U stolu padnou obvinění, jenže kdo je zasel, komu je podstrčil a proč se na ně ostatní chytili, to z hlavního dílu často zmizelo. Co přesně podle fanoušků chybí
Kritika nemíří na atmosféru obecně. Míří na konkrétní vrstvy, které první dvě série budovaly a které ve třetí řadě dostávají méně prostoru:
Meziscény mezi hráči – momenty, kdy se rodí podezření, vznikají aliance a divák sleduje, jak se taktika formuje ještě před kulatým stolem. Čitelnost hlasování – návaznost mezi tím, co se řekne mimo stůl, a tím, kdo pak skutečně padne. Rozlišitelnost hráčů – část publika zmiňuje, že si některé soutěžící po dvou dílech nestihla vůbec „načíst“.
Výsledkem je pocit, že show běží rychleji a vypadá lépe, ale divák přestává rozumět tomu, proč se věci dějí. A to je u formátu postaveného na psychologii zásadní problém.
Záměr, ne nehoda
Důležitý detail: nic z toho není nechtěný vedlejší efekt. Ještě před startem třetí řady
Skupina Prima otevřeně avizovala výpravnější mise, tvrdší hráče a víc prostoru pro hradního pána, včetně jeho minulosti a motivů. Režisér a producent Markus Krug v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvil o ostřejší sérii a zajímavějších kulatých stolech. Kotek sám už před druhou řadou posouval svou postavu od stylizovaného průvodce k jízlivějšímu, temnějšímu hradnímu pánovi. Ve třetí sérii dostal vlastní dějovou linku.
Tvůrci tedy vědomě přesunuli energii z hráčských interakcí do filmovější produkce a silnějšího hostitele. Otázka není, jestli se to stalo. Otázka je, jestli to pořad unese.
Co říkají čísla
Sledovanost třetí řady v kategorii 15+ klesá série od série:
Série Premiérový díl (15+) Share 15+ 1. řada (2024) 579 000 — 2. řada (2025) 487 000 — 3. řada (2026) 440 000 12,33 % 3. řada, 2. díl 380 000 11,78 %
Jenže v mladší cílovce 15-54 vypadá obraz jinak. Jak si Redakce VIPŽivot všimla,
premiéra třetí řady dosáhla share 21,24 % a i druhý díl s 18,73 % stačil na prvenství večera. Zrádci tedy ztrácejí starší publikum, ale u diváků, na které cílí reklamní trh, zůstávají silní.
K tomu přibývá eventová dimenze: premiéru třetí série sledovalo živě téměř
2 700 lidí v pražském Kongresovém centru, finále míří do O2 areny. Prima buduje ze Zrádců značku, která přesahuje nedělní vysílací okno. Nejdřív show, pak hra?
Napětí mezi spektáklem a strategií není české specifikum. Washington Post
už v roce 2024 popsal americkou verzi s Alanem Cummingem jako „nejdřív show, pak hra“, a nebylo to míněno jako výtka. V zámoří je výrazný hostitel součástí značky, ne její konkurent.
V Česku ale pořad vyrostl na jiném slibu. Diváci první řady přišli na intriky, ne na filmovou podívanou. Když teď Prima nabízí víc Kotka a méně hráčských meziscén, část publika to čte jako porušení nepsané dohody. Produkce na to zatím nereaguje polemikou, ale doprovodným obsahem: bonusový formát
neodvysílané momenty, po každém vypadnutí vychází rozhovor s vyřazeným hráčem, běží Q&A s Krugem. Prakticky to znamená, že kdo chce plnou hru, musí sledovat víc než jen hlavní epizodu. „Co jste v díle neviděli“ na prima+ doplňuje
Zrádci rostou jako televizní událost rychleji, než rostou jako psychologická hra.
Právě v tom leží skutečné napětí třetí řady, a na rozdíl od toho u kulatého stolu ho žádné hlasování nevyřeší.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová