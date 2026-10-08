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Robert Joe Wagner začal jako Buntingův přítel. Nakonec s ním rozhodoval, kdo si zaslouží zemřít

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Robert Joe Wagner nebyl muž, který vymyslel vražedný svět Snowtownu. Tím byl John Bunting. Wagnerův příběh je ale možná právě proto psychologicky znepokojivější: ukazuje, jak se člověk může připojit k cizímu systému nenávisti, postupně přijmout jeho pravidla a nakonec se stát někým, bez koho by řada vražd vůbec nemohla proběhnout.
Robert Joe Wagner začal jako Buntingův přítel. Nakonec s ním rozhodoval, kdo si zaslouží zemřít

Robert Joe Wagner začal jako Buntingův přítel. Nakonec s ním rozhodoval, kdo si zaslouží zemřít

Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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