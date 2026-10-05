Mafia: Domovina výrazně zlevnila. Steam teď nabízí i Red Dead Redemption 2 za čtvrtinu cenyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mafia: Domovina výrazně zlevnila. Steam teď nabízí i Red Dead Redemption 2 za čtvrtinu ceny
Článek byl publikován 05.10.2026 15:14
Podzimní výprodej na Steamu odstartoval a přinesl slevy na velké letošní hry i několik let staré hity....
Polda 5.5 vyjde na Steamu 9. října 2026 a zaplní mezeru mezi pátým a šestým dílem české adventurní série....
Filmová adaptace Helldivers se do kin dostane později, než Sony původně plánovalo. Premiéra se posouvá z...
GTA 6 dostane výrazně přepracovaný systém počasí. Rockstar potvrdil lokální déšť, silný vítr, tropické...
Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...Všechny články tohoto autora →
- iPhone 18 Pro jako herní bestie? A20 Pro má jednu změnu, která může rozhodnout
- Steam spustil jeden z největších výprodejů roku. Cyberpunk i Kingdom Come výrazně zlevnily
- Polda 5.5 vyjde už za několik dní. Pankrác dostane dva dabéry a jeden z nich překvapí
- Sony odložilo film Helldivers. Do kin dorazí o sedm měsíců později