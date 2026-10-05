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Mafia: Domovina výrazně zlevnila. Steam teď nabízí i Red Dead Redemption 2 za čtvrtinu ceny

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Mafia: Domovina se během podzimního výprodeje Steamu prodává se 40% slevou. Ještě výrazněji zlevnily Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Space Marine 2 nebo horor The Outlast Trials.
Mafia: Domovina výrazně zlevnila. Steam teď nabízí i Red Dead Redemption 2 za čtvrtinu ceny

Mafia: Domovina výrazně zlevnila. Steam teď nabízí i Red Dead Redemption 2 za čtvrtinu ceny

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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