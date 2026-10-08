Záchranu škeblí na Slapech komplikuje invazivní mlž

Hladina Slapské přehrady klesá už přibližně měsíc rychlostí dvaceti centimetrů za den. Příčinou je hydrologické sucho, kvůli němuž Povodí Vltavy poprvé využívá zásobu vody ze Slap k udržení průtoku Vltavy v Praze. Zatímco 4. září stála hladina na 269,3 metru nad mořem, dnes dopoledne to bylo jen 263,3 metru. Pod kamýckou přehradou teď Vltava místy připomíná spíš širší potok a pokles hladiny odhalil i zaniklé jezy nebo stezky, po nichž kdysi koně tahali lodě.
Na obnažených březích přehrady zůstávají uvězněny stovky tisíc mlžů. Jde o jeden z nejvýznamnějších biotopů těchto živočichů na Vltavě, kde žijí zákonem chráněný velevrub malířský i ještě vzácnější, přesto nechráněný velevrub nadmutý. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spustil záchrannou akci, do níž se zatím zapojilo více než 520 dobrovolníků. Dosud se jim podařilo vrátit do vody přes 70 tisíc škeblí. Minimálně obden obcházejí vytipované úseky břehu a přenášejí mlže zpět do bezpečné hloubky. Pro 19 vybraných lokalit ČSOP zprovoznil rezervační systém na csop.cz/zachran-skeble/rezervace/.
Klesající hladina ale přinesla i nepříjemné překvapení. Odkryla mnohamilionové populace slávičky mnohotvárné, invazivního mlže původem z jihovýchodní Evropy. Tato drobná škeble, dorůstající nejvýše tří centimetrů, se přichycuje přímo na lastury velevrubů. Komplikuje jim pohyb, a tím i únik před ubývající vodou. Dobrovolníkům při záchraně přidělává práci navíc, protože musejí slávičky z posbíraných škeblí odtrhávat, přičemž ostré hrany jejich lastur způsobují řezné poranění. Slávičky přitom způsobují i ekonomické škody, mimo jiné zarůstáním potrubí vodních elektráren. Jak upozornila Zuzana Kučerová z ČSOP, teprve pokles hladiny odhalil, že populace tohoto invazivního druhu skrytě narostla do mnohamilionových počtů.
Jak celá záchranná operace dopadne, zůstává podle Petra Stýbla z ČSOP nejisté. „Vše záleží na tom, kdy pořádně zaprší a hladina začne opět stoupat. Do té doby bude nesmírně důležité v práci dobrovolných záchranářů nepolevit," říká Stýblo. Ochránci přírody vyzývají k pomoci i v pracovní dny a pro ty, kdo nemohou přijet osobně, spustili sbírku na darujme.cz/zachran-skeble, jejíž výtěžek pokryje koordinaci akce a zajištění kritických úseků.
Zdroj: autorský text / ČTK