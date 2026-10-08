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Taťána Dyková o temných stránkách své práce: Prozradila, z čeho má panický strach!

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Díkůvzdání s rodinou neslaví, Halloween si ale Taťána Dyková (48) oblíbila. Každý rok se těší na oslavy ve škole svých synů, kam chodí i rodiče. V rozhovoru pro Aplausin.cz na tiskové konferenci k seriálu Případy mimořádné Marty také prozradila, proč ji láká práce kriminalistů a co by jí na ní nahánělo strach.
Taťána Dyková má ráda Halloween

Taťána Dyková má ráda Halloween

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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