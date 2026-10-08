Jihomoravské mokřady ukrývaly překvapení. Vědci našli nové pavouky

Jihomoravské mokřady ukrývaly překvapení. Vědci v nich objevili dva druhy pavouků, o jejichž rozšíření do Česka dosud nikdo nevěděl. Skákavku našli na slanisku Trkmanec–Rybníčky u Rakvic, vzácnou snovačku zase v mokřadech u Dubňan.
V Česku je zatím neviděli
Vědci z brněnské Masarykovy univerzity mokřady pozorovali dlouhodobě v rámci projektu zaměřeného na jejich obnovu a ochranu. Odborníci tedy sledují, jaké druhy bezobratlých v lokalitách žijí a jak se jejich výskyt v čase mění.
Nález ale neznamená, že by se tito pavouci na jižní Moravu dostali teprve nedávno. Některé druhy totiž mohou být v přírodě dlouho přehlíženy a jejich přítomnost se podaří odhalit až při cíleném a dlouhodobém průzkumu. Tyto druhy navíc nejsou invazivní ani člověku nebezpečné.
Skákavku našli u Rakvic
Prvním z nich je skákavka Attulus inexpectus. Vědci ji objevili u Rakvic, kde žije ve slaném mokřadu Trkmanec–Rybníčky. Lokalita je známá zejména výskytem vzácných rostlin, jimž vyhovuje slaná půda. Výzkumníci tam našli dvě samice tohoto druhu.
„Jihomoravské mokřady nás stále dokážou překvapit. Nález dvou druhů pavouků, které dosud nebyly z České republiky známé, ukazuje nejen jejich mimořádnou biologickou hodnotu, ale také význam dlouhodobého monitoringu,“ uvedla Marie Kotasová Adámková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která vede projekt LIFE in Salt Marshes.
Poprvé od roku 1999
Ve stejném místě odborníci objevili také dalšího vzácného pavouka. Pavučenka Entelecara omissa je v Česku kriticky ohrožená a dosud byla známá pouze z Lednických rybníků, kde ji odborníci zaznamenali v roce 1999.
Druhým nově potvrzeným přírůstkem české fauny je snovačka Crustulina sticta. V Evropě žije jen na několika místech a nejčastěji obývá mokřady a rašeliniště. Přestože ji vědci znají ze všech okolních zemí, v Česku se ji dosud nepodařilo zaznamenat.
Druhého pavouka objevili u Dubňan
Jednoho samce našli v květnu 2025 na mokřadní lokalitě Kosteliska u Dubňan, která je součástí evropsky významné lokality Hodonínská Dúbrava.
„U skákavky Attulus inexpectus je nález zajímavý i tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku, tedy více než 120 kilometrů od Trkmance. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Crustulina sticta jsme naopak její výskyt v Česku mohli vzhledem k nálezům ve všech sousedních zemích očekávat,“ popsala arachnoložka Eva Líznarová z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.