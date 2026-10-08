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Štrúdl v odlehčeném podání překvapí tím, jak málo stačí, aby zůstal křehký, voňavý a příjemně šťavnatý

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Jablečný štrúdl nemusí být žádná věda. Na tento recept z jogurtového těsta stačí 3 suroviny a výsledek předčí všechna očekávání. Křehké, lehce vrstevnaté těsto s voňavou jablečnou náplní a vlašskými ořechy.
Obrázek na recept na štrůdl

Obrázek na recept na štrůdl

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na štrůdl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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