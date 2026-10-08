Štrúdl v odlehčeném podání překvapí tím, jak málo stačí, aby zůstal křehký, voňavý a příjemně šťavnatý

Štrúdl jsem dlouho měla za pečení pro lidi, kteří mají čas a pevné nervy. Tahané těsto, roztahování přes půl stolu, hlídání každého tenkého místa, aby se neprotrhlo. V mojí hlavě to patřilo spíš na sobotní dopoledne a k někomu, kdo peče bez váhání. Ne ke mně ve středu odpoledne. Pak mi ale kamarádka přinesla recept na jogurtové těsto. A najednou nebylo moc co řešit: tři suroviny, půlhodina v lednici a závin, který se u nás krájel ještě horký.
Nejlepší na něm je, že si na nic nehraje. Mouka, Hera a bílý jogurt dají dohromady těsto, které se chová
překvapivě slušně. Dobře se rozvaluje, zbytečně se nelepí a po upečení je křehké tak, že by mu člověk skoro přisoudil víc práce, než do něj ve skutečnosti dal. Do náplně patří jablka, skořice a cukr, k tomu hrubě nasekané . V troubě lehce chytnou vlašské ořechy karamelový tón a v řezu pak závin nepůsobí fádně.
Můj tip zní: Jogurt dávejte do těsta studený, rovnou z lednice, a Heru také nijak nepovolujte. Studené těsto se méně lepí, lépe drží tvar a po upečení je křehčí. Když se při válení začne chytat pracovní desky, trochu ho podsypte moukou. Opravdu ale jen trochu, jinak závin zbytečně ztěžkne. Recept na jablečný štrúdl z jogurtového těsta se skořicí a vlašskými ořechy
Z jedné dávky připravíte
dva záviny. Většinou to stačí pro rodinu, případně pro menší návštěvu ke kávě. Celková délka přípravy: přibližně 1,5 hodiny Ingredience k přípravě
Jogurtové těsto: 400 g hladké mouky (plus trochu na podsypání) 200 g Hery (studené, přímo z lednice) 1 malý bílý jogurt (přibližně 150 g, studený)
Jablečná náplň: 1 kg jablek (přibližně 4 středně velká jablka) 4 až 5 lžic cukru krupice (podle sladkosti jablek) 1 lžička mleté skořice hrst vlašských ořechů (přibližně 50 g), hrubě nasekaných
Dokončení: 1 vejce na potření moučkový cukr na posypání Postup přípravy štrúdlu z jogurtového těsta s jablečnou náplní
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku. Přidejte studenou Heru nakrájenou na menší kousky a rychle ji zapracujte prsty nebo škrabkou, až vznikne směs podobná drobence. Potom přidejte bílý jogurt a spojte vše v hladké těsto. Není potřeba dlouhé hnětení, spíš naopak. Jakmile se těsto zbytečně zahřeje, ztrácí část své křehkosti.
2. Těsto rozdělte na dvě stejně velké části, každou zabalte do potravinářské fólie a uložte
alespoň na 30 minut do lednice. Po odpočinutí se s ním pracuje mnohem lépe a při válení tolik nepruží zpátky. Zatím připravte náplň
3.
Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nastrouhejte je nahrubo. Pokud pustí hodně šťávy, lehce ji vymačkejte; stačí jablka přitlačit lžící ke stěně mísy. Přisypte cukr, skořici a hrubě nasekané vlašské ořechy. Promíchejte, ale není nutné náplň dlouho mačkat. Foto: Cooky.cz, Příprava jablečné náplně
4. Troubu nastavte na
180 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem.
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5. První část těsta vyndejte z lednice a položte ji na pomoučenou pracovní desku. Vyválejte obdélník silný zhruba 3 až 4 milimetry. Když se těsto začne chytat válečku nebo desky, podsypte ho trochou mouky i shora.
Na těsto rozložte polovinu jablečné náplně
6. Po okrajích nechte asi 2 centimetry volné místo, jinak se závin špatně uzavírá. Náplně nedávejte víc, než těsto zvládne unést. Jablka se sice při pečení zmenší, ale přeplněný štrúdl rád praská.
7. Závin zarolujte od delší strany do pevnějšího válce. Konce zasuňte dospod, aby náplň při pečení neutíkala ven. Přeneste ho na plech. Stejně připravte i druhou část těsta a zbytek jablečné směsi.
8. Oba záviny
potřete rozšlehaným vejcem. Díky tomu se na povrchu vytvoří pěkná zlatavá kůrka. Vidličkou nebo ostrým nožem udělejte několik šikmých zářezů, aby mohla unikat pára a těsto se v troubě neroztrhlo.
9. Pečte v předehřáté troubě
30 až 40 minut, dokud nejsou záviny rovnoměrně zlatohnědé. Trouby pečou různě, takže po 25 minutách se vyplatí občas zkontrolovat barvu. Upečený štrúdl zní při jemném poklepání zespodu dutě.
10. Hotový závin nechte
10 až 15 minut vychladnout na mřížce. Když se krájí hned, náplň se snadno rozjede a řezy nejsou pěkné. Před podáváním ho posypte moučkovým cukrem. Výborný je teplý, ale ani druhý den, pokud něco zůstane, mu není moc co vytknout. Foto: Cooky.cz, Jablečný štrúdl Tipy redakce: Bez vlašských ořechů: Jestli ořechy doma nejsou, případně je někdo nemůže, vynechte je. Dobře fungují i rozinky předem namočené v horké vodě. Náplň bude sladší a chuťově trochu měkčí. Podávání: Teplý závin se dobře doplňuje se šlehačkou nebo kopečkem vanilkové zmrzliny. Je to jednoduchá klasika, která tady dává smysl. Studený stačí pocukrovat a podat ke kávě. Těsto předem: Jogurtové těsto můžete připravit i den dopředu. Zabalené ve fólii vydrží v lednici přes noc bez potíží. Před válením ho nechte asi 10 minut při pokojové teplotě, aby trochu povolilo, a pak s ním pracujte běžným způsobem.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz