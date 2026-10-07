Netflix chtěl od tvůrců z Brna jen licenci na Krycí jména. Pak viděl jejich mobilní verzi a nechal je udělat celou hru

Příběh začal jednoduše: Netflix hledal vhodné deskovky pro svůj formát společného hraní v obýváku a oslovil Czech Games Edition s nabídkou licence na Krycí jména. Jenže pak se lidem z Netflixu dostala do rukou mobilní verze hry, kterou měl brněnský tým už hotovou, s vlastními herními režimy, asynchronním multiplayerem a propracovanou progresí. A plán se změnil. Místo pouhého odkupu práv Netflix zadal celý vývoj televizní verze přímo českému studiu. Výsledkem je Codenames Party, hra spuštěná 29. září 2026 v betě na televizích a v prohlížečích ve zhruba dvaceti zemích. Česko mezi nimi zatím chybí.
Jak mobilní appka přesvědčila Netflix
„Dostala se jim do ruky naše mobilní verze a líbila se jim,“ popsal genezi spolupráce Daniel Musil, šéf studia CGE, pro Seznam Zprávy. Klíčové je, co ta aplikace vlastně ukazovala. Nešlo o prostý přepis kartičkové deskovky do telefonu. CGE vybudovalo samostatný digitální produkt, placenou aplikaci za 129 Kč s upravenými pravidly, odemykatelnými režimy a balíčky slov. Právě tohle zřejmě Netflixu ukázalo, že brněnský tým umí značku převést do obrazovkového formátu, nejen půjčit práva a doufat.
Studio přitom do digitálu nevstoupilo včera. Czech Games Edition funguje od roku 2007, vydalo přes čtyřicet her a rozšíření (od Krycích jmen přes Galaxy Trucker po Lost Ruins of Arnak) a digitální hry vyvíjí od roku 2014. Dvanáct let zkušeností s převodem deskovek na obrazovky. To rozhodně není improvizace.
Gaučové hraní bez gamepadu
Codenames Party běží na televizoru prostřednictvím Netflixu nebo v prohlížečích Chrome a Edge. Každý hráč připojí svůj telefon či tablet jako ovladač naskenováním QR kódu. Žádný gamepad, žádný další hardware. Netflix tomu říká „TV + phone = instant fun“ a staví na tom celou svou strategii obývákového hraní vedle titulů jako Boggle Party, Pictionary: Game Night nebo LEGO Party!
Oproti klasickým Krycím jménům, kde dva týmy se svými spymastery hádají slova z mřížky pětadvaceti kartiček, přináší netflixová verze zásadní novinku: Party mód. Žádné dva týmy proti sobě. Každý hráč sám vytváří nápovědy pro svou kombinaci slov a zároveň hádá asociace ostatních. Je tu méně čekání, více paralelní akce a až deset hráčů najednou. Klasický týmový souboj ve hře zůstává také, ale právě Party mód je hlavním tahákem televizního formátu.
Česko čeká za dveřmi
Podle oficiálního přehledu Netflixu jsou televizní a webové hry dostupné ve dvaceti zemích včetně Polska, Rakouska a Německa. Česko v seznamu není. Hra je doslova u sousedů, ale ne doma.
Zakladatel a šéf CGE Petr Murmak spolu s kolegou Ondřejem Skácelem nicméně říkají, že českou lokalizaci mají téměř hotovou. Pokud Netflix službu rozšíří do Česka, čeští hráči by tak nemuseli čekat na překlad. Kdy přesně se to stane, ale nikdo nepotvrdil.
Co to znamená pro české studio i český herní průmysl
Finanční dopad spolupráce samotné CGE zřejmě zásadně nepřeklopí; podle informací BoardGameWire s odkazem na CzechCrunch je důležitější nové publikum a posílení značky než samotné tržby z jednoho titulu. Reputačně jde ale o výrazný úspěch: česká deskovková značka vstoupila do úvodní vlny netflixových party her pro televizory a prohlížeče.
Zajímavá je i indicie o tom, jak moc studio muselo přehodit priority. Už 3. března 2026 CGE oficiálně oznámilo odklad jiného digitálního projektu kvůli blíže nespecifikované krátkodobé zakázce. Codenames Party vyšlo o necelých sedm měsíců později. Spojitost nikdo explicitně nepotvrdil, ale časová souvislost je nápadná.
Pro ostatní české vývojáře z toho plyne konkrétní poučení: silná značka sama nestačí. CGE nedostalo zakázku jen díky tomu, že Krycí jména zná velké množství lidí. Důležitou roli sehrálo i to, že mělo fungující digitální produkt, který ukázal, jak může značka vypadat na obrazovce. Bez hotové aplikace by Netflix zůstal u licence a vývoj mohl klidně zadat někomu jinému.
Brněnský tým si místo toho sedl k televizoru a udělal hru sám. Netflix se díval a nechal ho.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík