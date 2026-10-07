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Netflix chtěl od tvůrců z Brna jen licenci na Krycí jména. Pak viděl jejich mobilní verzi a nechal je udělat celou hru

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Brněnské studio vyvinulo pro Netflix kompletní televizní hru Krycí jména. Původně přitom streamovací gigant chtěl jen odkoupit licenci na značku.
Desková hra Krycí jména

Desková hra Krycí jména

Zdroj: JIP / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:59

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