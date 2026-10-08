Zlatavé dýňové halušky a krkovička z remosky: Podzimní jídlo, které voní celým bytem a na stůl přijde bez nervů

Byl jeden obyčejný podzimní večer. V lednici zůstala půlka hokaido, kus krkovičky a mně se upřímně nechtělo vymýšlet nic složitého. A když se vedle v remosce pomalu pekla pikantní krkovička v kečupovo-sójové omáčce, kuchyně voněla tak, že se doma začali nenápadně objevovat všichni ještě dřív, než byl stůl prostřený.
halušky jsem tehdy dělala poprvé a moc jsem jim nevěřila. Dýňové Hokaido pustí dost vody a bylo mi jasné, že přes haluškovač se jen tak neprotlačí. Nakonec pomohl obyčejný ponorný mixér. Nastrouhaná dýně, trochu mléka, trochu vody, pár vteřin práce a těsto najednou vypadalo tak, jak mělo. Krupičku do něj dávat nemusíte, ale mně se osvědčila. Halušky díky ní líp drží a nejsou takové ty tuhé, gumové. Krkovička v remosce je vedle toho skoro bez práce. Maso naklepat, ochutit, zalít , přiklopit. Zbytek už si remoska odpracuje sama, což je ve všední den dost příjemná omáčkou představa.
Můj tip zní: Nastrouhané hokaido před mixováním lehce osolte a nechte 10 minut stát. Vodu, kterou pustí, pak slijte nebo vymačkejte. Těsto nebude zbytečně řídké a nebude nutné dohánět hustotu velkým množstvím mouky, po které halušky těžknou. Recept na dýňové halušky
Z jedné menší dýně hokaido uvaříte poctivý hrnec haluší. Pro čtyři lidi jako hlavní jídlo to vyjde akorát.
Celková délka přípravy: 40 až 45 minut Ingredience k přípravě
Těsto na halušky: 1 menší dýně hokaido (asi 600-700 g po oloupání) 2 vejce 200-250 g polohrubé mouky (podle hustoty těsta) 2 lžíce dětské krupičky 3-4 lžíce mléka 2-3 lžíce vody sůl Postup přípravy dýňových halušek
1. Hokaido omyjte, překrojte a vydlabejte semínka. Slupku u něj loupat nemusíte, je jedlá a v těstě se po nastrouhání ztratí. Dýni nastrouhejte najemno, buď ručně na struhadle, nebo v robotu. Lehce osolte, promíchejte a nechte 10 minut odpočinout. Tekutinu, která se uvolní, pak slijte nebo vymačkejte.
2. Nastrouhané hokaido dejte do mísy, přilijte
mléko a vodu a vezměte ponorný mixér. Rozmixujte dohladka. Bez tohohle kroku bývá těsto příliš vláknité a haluškovač se začne ucpávat. Mixér tu není žádná zbytečná vychytávka, opravdu pomůže.
3. Do rozmixované dýně vmíchejte
2 vejce, krupičku, špetku soli a postupně přisypávejte polohrubou mouku. Těsto má být hustší než palačinkové, ale pořád měkké. Přibližně jako na bramborové halušky. Nechte ho 5 minut stát, krupička za tu chvíli trochu nabobtná.
4. Dejte vařit velký hrnec osolené vody. Jakmile začne voda vřít, přidržte nad ní haluškovač a těsto protlačujte po menších dávkách. Halušky jsou hotové ve chvíli, kdy vyplavou nahoru. Obvykle to trvá 2 až 3 minuty od ponoření. Vybírejte je děrovanou naběračkou do mísy.
Foto: Cooky.cz, Dýňové halušky a krkovička Tipy redakce: Hustota těsta: Když se těsto zdá řídké a halušky se ve vodě rozpadají, přidejte jednu lžíci mouky. Nepřehánějte to ale. Příliš hutné těsto udělá z haluší těžké kousky, které se špatně jí. Dobrá konzistence je ta, kdy těsto z lžíce pomalu stéká. Zbytky: Halušky druhý den opečte na pánvi s trochou másla. Rychle chytnou barvu, Niva se znovu rozpustí a chuť bývá ještě plnější než první den. U nás se o tuhle zbytkovou porci většinou někdo hlásí předem. Jiné dýně: Hokaido je pro tenhle recept nejjistější, protože má pevnější a sušší dužinu. Máslová dýně obsahuje víc vody, takže těsto bude řidší a nejspíš si vezme více mouky.
Můj tip zní: Krkovičku nechte v omáčce před vložením do remosky marinovat aspoň 30 minut. Pokud si vzpomenete den dopředu, dejte ji do lednice přes noc. Maso nasákne chuť omáčky mnohem líp a po upečení je šťavnatější, než když ho ochutíte až těsně před pečením. Recept na pikantní krkovičku v remosce
Celková délka přípravy: 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě
Maso a základ: 800 g až 1 kg vepřové krkovičky (plátky nebo vcelku) 2 větší cibule 4-5 stroužků česneku sůl, pepř trocha oleje
Pikantní omáčka: 10 lžic kečupu (mix jemného a pálivého, půl na půl) 3 lžíce sójové omáčky 1 lžíce mleté sladké papriky 1 lžička grilovacího koření 1 lžíce hořčice (volitelné) pár kapek worcesterské omáčky (volitelné) Postup přípravy pikantní krkovičky v remosce
1. Krkovičku nakrájejte na plátky silné přibližně 2 cm a lehce je naklepejte. Z obou stran osolte a opepřete. Pokud necháváte maso vcelku, naklepávání vynechte. Jen ho opravdu dobře osolte a opepřete po celém povrchu.
2. V misce promíchejte
kečup, sójovou omáčku, papriku, grilovací koření a podle chuti také hořčici a worcester. Omáčka má být hustá a výrazná. Ochutnejte ji, tady se to vyplatí, a pálivost upravte pálivým kečupem nebo trochou chilli.
3. Plátky krkovičky obalte v omáčce a nechte je marinovat aspoň 30 minut. Když máte čas, uložte maso přes noc do lednice. V chuti je to potom poznat, hlavně u silnějších plátků.
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4. Na dno nádoby remosky dejte trochu
oleje. Cibuli nakrájejte na tenká kolečka a rozprostřete ji po dně. Přidejte česnek nakrájený na plátky.
5. Na cibuli s česnekem položte krkovičku. Přelijte ji celou zbylou marinádou, nic z ní nevyhazujte, protože z ní vznikne šťáva. Přidejte dvě lžíce vody, aby se omáčka od začátku nepřichytávala.
Remosku přiklopte a zapněte
6. Pečte 60 až 90 minut podle toho, jak silné maso máte. Plátky změknou dřív, větší kus vcelku potřebuje spíš celých 90 minut. Po 40 minutách se podívejte, jestli je uvnitř dost tekutiny, a když bude potřeba, přilijte lžíci vody. Víko při kontrole nevypínejte.
7. Po upečení remosku vypněte a nechte ji ještě 10 minut přiklopenou. Maso dojde v páře a zůstane šťavnaté. Nakonec ochutnejte omáčku a případně ji dolaďte solí nebo kapkou sójové omáčky. Podávejte s haluškami, případně s čerstvým pečivem.
Foto: Cooky.cz, Krkovička z Remosky Tipy redakce: Pálivost omáčky: Poměr jemného a pálivého kečupu přizpůsobte tomu, kdo bude jíst. Pro děti použijte raději jen jemný kečup. Dospělým můžete přidat pálivý kečup nebo lžičku chilli pasty. Worcester a hořčice: Obojí můžete vynechat, ale v omáčce mají svoje místo. Worcester přidá hlubší, lehce karamelový tón. Hořčice maso zjemní a omáčce dá pikantnost, která není vyloženě ostrá. Zahušťování omáčky: Pokud je omáčka po upečení moc řídká, rozmíchejte lžičku mouky v troše studené vody, vlijte do remosky a nechte ještě 10 minut táhnout. Stejný postup uvádí i recept z webu Vaříme s Marcelou. Krkovička vcelku vs. plátky: Plátky jsou rychlejší a omáčka do nich lépe pronikne. Kus vcelku bývá šťavnatější, jen potřebuje delší čas a hodí se ho během pečení občas přelít výpekem. Skladování: Zbytky krkovičky v omáčce vydrží v lednici tři dny. Druhý den bývají často ještě lepší, protože se omáčka víc spojí s masem. Ohřívejte pomalu na pánvi, klidně s malým množstvím vody.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz