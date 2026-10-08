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Ano, šéfe 7. díl: „S bolševickou otevřeností musím říci, že mi to nechutná." Pohlreich si vyžádá setkání s majitelkou

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Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich navštívil s Ano, šéfe! mexickou restauraci. Během ochutnávky ovšem odhalil zásadní nedostatky, které vedly k nečekaným emocím.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:44

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