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Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

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Husinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl.
Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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