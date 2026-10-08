Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

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Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuálníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pojďme se společně podívat, jak vznikl rasismus, proč byl dlouho považován za normu a v neposlední řadě na to, jak to bylo se známým Ku Klux Klanem.
Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuálníZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 08.10.2026 08:30
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