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Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

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Pojďme se společně podívat, jak vznikl rasismus, proč byl dlouho považován za normu a v neposlední řadě na to, jak to bylo se známým Ku Klux Klanem.
Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:30

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