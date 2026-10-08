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Majitelé v panice volají drahý servis kvůli záhadné chybě elektroniky na displeji. Celý promrzlý dům přitom odstavil obyčejný kus ledu venku na fasádě

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Ráno se probudíte v promrzlém domě a plynový kotel hlásí neznámou chybu hořáku? Příčinou nemusí být drahá závada elektroniky, ale zamrznutá plastová trubka na fasádě, která zablokovala odtok kondenzátu ze spalovací komory.
Bílá termostatická hlavice na ventilu radiátoru s číselnou stupnicí

Bílá termostatická hlavice na ventilu radiátoru s číselnou stupnicí

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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