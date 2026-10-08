Praha 21 podala trestní oznámení kvůli otravě salmonelou ve školní jídelně

Radnice městské části Praha 21 podala trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s rozsáhlou epidemií salmonelózy, která před dvěma týdny zasáhla strávníky jídelny Masarykovy základní školy. Hygienici evidují celkem 485 nemocných, laboratorně potvrzeno bylo 272 případů. Od vypuknutí nákazy muselo být hospitalizováno 103 lidí, aktuálně zůstávají v nemocnicích ještě pět z nich.
Příčinou epidemie byla podle pražské hygienické stanice (HSHMP) školní kuchyň, která vydávala obědy s nedostatečně tepelně upravenými vejci. Ta navíc byla prošlá. Případ policie prověřuje již od konce září pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
Rada městské části ve svém prohlášení vysvětlila, že smyslem podání trestního oznámení není označení konkrétní osoby za pachatele ani předjímání právního posouzení věci, ale předání dostupných podkladů orgánům činným v trestním řízení.
Škola disponuje dvěma kuchyněmi. Většina nemocných se nakazila po konzumaci jídla z kuchyně v Polesné ulici, kde onemocněly také všechny kuchařky. Tato kuchyň zůstane mimo provoz ještě několik týdnů. Kuchyň ve Staroklánovické ulici, která prošla dezinfekcí a jejíž personál splnil podmínky stanovené hygieniky, obnoví provoz ve čtvrtek. Zvažuje se také varianta, že by od pondělí vařila dietní jídla pro děti, které se postupně vrátí po hospitalizaci. Pro ostatní strávníky zajišťuje obědy externí firma.
Hygienici zatím nezaznamenali případ nákazy u někoho, kdo obědy ze školní jídelny neodebíral. Přenos salmonelózy mezi lidmi přitom nebývá příliš častý, šíří se hlavně prostřednictvím předmětů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nakaženého. Ve škole proto probíhá zesílený denní úklid, toalety, kliky, splachovadla i vypínače se dezinfikují několikrát denně.
Školu navštěvuje přibližně 1100 dětí. Jídelna vydávala uhlířské špagety v pondělí 21. září. Mezi nemocnými jsou kromě žáků také učitelé, kuchařky, děti z přidružených mateřských škol a senioři z pečovatelské služby, která obědy ze školní jídelny rovněž odebírala. Hygienici shromažďují data prostřednictvím dotazníků rozeslaných rodičům strávníků, do pondělí je odevzdalo 58 procent oslovených.
Zdroj: autorský text / ČTK