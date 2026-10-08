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Kristína Nemčková se po sedmi letech vrátila do MasterChefa. Tentokrát ale nesoutěžila, dostala na starost vlastní tým

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Vítězka české verze MasterChefa z roku 2019 se v říjnu 2026 objevila patnácté sezoně pořadu MasterChef jako mentorka vlastního soutěžního družstva.
Kristína Nemčková

Kristína Nemčková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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