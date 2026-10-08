Kristína Nemčková se po sedmi letech vrátila do MasterChefa. Tentokrát ale nesoutěžila, dostala na starost vlastní tým

13. července 2019 zvedla sedmnáctiletá Kristína Nemčková nad hlavu trofej MasterChef Česko. O sedm let později stála znovu v televizním studiu se zástěrou, ale tentokrát ji neměla na sobě. Měla ji na čtyřech soutěžících, které vedla jako hostující vítězka v polském MasterChefu. Mezitím stihla vystudovat Le Cordon Bleu, projít kuchyněmi tří michelinských restaurací a přestěhovat se na Filipíny. Návrat do formátu, kde začínala, tak nebyl nostalgický výlet. Byl to audit toho, kam se za tu dobu dostala.
Z amatérky na sous chef ve světové jedničce
Kariérní oblouk Nemčkové se čte skoro jako učebnicový scénář, který by si málokdo troufnul napsat. Za peníze z výhry si zaplatila studium na londýnské Le Cordon Bleu, kde v roce 2021 získala Grand Diplôme, nejvyšší kuchařský diplom školy. Hned v srpnu téhož roku nastoupila jako commis chef do londýnské Story, michelinského podniku, kde podle vlastních slov první měsíce brečela cestou do práce i z práce.
Pak přišla slovinská Hiša Franko se třemi hvězdami a nakonec kodaňské Geranium, restaurace, kterou žebříček The World’s 50 Best v roce 2022 vyhlásil nejlepší na světě. Nemčková tam dosáhla pozice sous chef. Z teenagerky, která v české televizní soutěži porazila ostatní amatéry, se stala profesionálka s životopisem, na který by kývla většina evropských fine-diningových kuchyní.
Polský MasterChef a slovanská epizoda
Pátý díl patnácté sezony polského MasterChefa, odvysílaný 4. října 2026 na TVN, měl speciální formát. Produkce pozvala tři vítěze národních verzí pořadu, Nemčkovou za Česko, Jevhena Klopotenka za Ukrajinu a Grzegorze Zawieruchu za Polsko, a každému svěřila vlastní tým soutěžících. Nešlo o porotu ani o klasickou soutěž. Šlo o mentoring: každý vítěz vedl družstvo, které pod jeho dohledem vařilo menu reprezentující danou národní kuchyni.
Nemčková oznámila pozvání na natáčení v Krakově už 16. května 2026 na svém webu. Sama tehdy dodala, že věří i v české pokračování. Veřejně se ale nepodařilo dohledat, že by v té době měla srovnatelnou roli v české verzi pořadu.
České menu pod polskými kamerami
Její čtyřčlenný tým (Anna Bąkowska-Stępak, Natalia Kawa, Kinga Kosidowska a Kamila Szymańska) dostal za úkol uvařit česká jídla. Výsledek nebyl žádná vágní „středoevropská inspirace“:
- Předkrm: lokše s pstruhem, zeleným jablkem, křenem a pstružími jikrami
- Hlavní chod: smažená kachní prsa s dušeným červeným zelím a gnocchi s černým česnekem
Pro srovnání: Klopotenkův pětičlenný ukrajinský tým šel cestou experimentu, pastiňák, fermentované včely, šťovík a sleďový tatar. Zawieruchovo polské družstvo vsadilo na fine dining se smrži, kaviárem a bažantem. Nemčková z trojice zvolila nejčitelnější strategii: vzala klasickou českou kuchyni a přeložila ji do televizně srozumitelné, ale gastronomicky důstojné podoby. Kachna s červeným zelím je jídlo, které zná každý Čech. Gnocchi s černým česnekem je detail, který prozradí, že ho servíruje někdo, kdo prošel Geranium.
Z Kodaně do Manily
Nemčková dnes žije na Filipínách, kde se podílí na otevření restaurace Lume v Manile. Původně měl projekt odstartovat koncem roku 2025, termín se ale posunul na konec roku 2026. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, na svém webu popisuje intenzivní práci na konceptu, hledání lokálních dodavatelů a farem v okolí. A formuluje i ambici, která by leckoho zarazila: chce „sáhnout si na hvězdu“. Jestli se to podaří, zatím nelze posoudit, restaurace dosud nemá veřejné menu ani recenze. Ale po zkušenosti ze tří michelinských podniků jde minimálně o deklaraci, za kterou stojí reálná praxe.
Co si z toho odnést
Sedmiletý oblouk od české televizní soutěže po mentorskou roli v polské verzi téhož pořadu ukazuje víc než jen osobní příběh. Ukazuje, že z vítězství v amatérské show se dá vybudovat mezinárodní kuchařská kariéra, pokud člověk investuje výhru do vzdělání místo do slávy. Epizodu si čeští diváci mohou zatím pustit na polské platformě Player.pl; česká distribuce oznámena nebyla.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová