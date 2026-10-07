Gran Turismo 7 dostane auto od Xiaomi. Vision GT míří do hry už v říjnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gran Turismo 7 dostane auto od Xiaomi. Vision GT míří do hry už v říjnu
Článek byl publikován 07.10.2026 11:32
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