Kapela ChRocktikal dostala své fanoušky do varu. Její pražská show rozpoutala energickou rockovou nálož a nechyběly ani české pozdravy z pódia

V pondělí 21. září zavítala do Prahy v rámci
svého evropského turné korejská rocková kapela Chrocktikal. Do české metropole za ní dorazili fanoušci nejen z Česka, ale také z dalších evropských zemí, aby si její tvorbu mohli užít naživo a strávit společný večer se členy kapely. Pražská zastávka nabídla kromě samotného koncertu také několik speciálních aktivit a benefitů, díky kterým se měli fanoušci možnost i osobně setkat s kapelou.
Chrocktikal se svou tvorbou pohybují na poli rockové hudby, tedy žánru, který sice má v Jižní Koreji svou vlastní scénu a historii, v současném mainstreamu však není zdaleka tak dominantní jako K-pop a další populární hudební směry. Evropské turné tak bylo příležitostí představit jejich tvorbu fanouškům i mimo Jižní Koreu a pražská zastávka ukázala, že o korejský rock je zájem i mezi evropským publikem. Korejský rock dostává nové tváře
ChRocktikal vznikla pod společností Dreamcatcher Company s cílem představit moderní podobu korejského rocku. Čtyřčlennou sestavu tvoří zpěvačka Lee Siyeon, známá také jako členka Dreamcatcher, kytarista a producent Lee Wonseok, baskytarista Lee Junyoung a bubeník Je Gwanwoo. Kapela staví především na živých nástrojích, výrazných kytarách a energickém projevu. Jejich hudba se pohybuje na pomezí alternativního rocku, hard rocku a melodického pop-rocku. V roce 2026 vydali debutové album We Break, You Awake, na které navázali singlem NAVI. Foto: Lucie Švecová/ Asianstyle Foto: Lucie Švecová/ Asianstyle Foto: Lucie Švecová/ Asianstyle
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Ještě před samotným koncertem čekal na fanoušky speciální program v rámci několika benefitních balíčků.
Ty nabízely různé možnosti, jak se se členy ChRocktikal setkat osobně. Součástí jednotlivých balíčků byl například vstup na soundcheck, skupinová fotografie nebo možnost nechat si něco podepsat. Nejvyšší balíček Premium zahrnoval také společnou fotografii a možnost rozloučení se členy kapely po koncertě.
Po skončení předkoncertního programu už přišel na řadu samotný koncert.
ChRocktikal už od prvních minut překvapili především svou snahou mluvit česky. A musíme uznat, že jim to šlo. Jednoduché české fráze a pozdravy se během večera několikrát ozvaly z pódia a pokaždé se setkaly s nadšenou reakcí fanoušků. Foto: Lucie Švecová/ Asianstyle Foto: Lucie Švecová/ Asianstyle Foto: Lucie Švecová/ Asianstyle
Během večera zazněly skladby z dosavadní tvorby ChRocktikal i písně z jejich debutového alba. Setlist tak nabídl kombinaci známějších písní i těch novějších. Publikum se dočkalo například skladeb Guilty a NAVI, které patřily mezi naše oblíbené písně. Z Bloom & Gloom zazněly například REQUIEM, Green nebo WTH. Prostor dostaly také další skladby z jejich tvorby.
Mimo hlavní písně dostalo publikum možnost poslechnout si také krátký jam, kterého se ujali kytarista Lee Wonseok, baskytarista Lee Junyoung a bubeník Je Gwanwoo. Siyeon jim tentokrát nechala prostor a sama se z této části koncertu stáhla. Trojice tak na chvíli převzala pódium.
Za zmínku stojí také outfity členů kapely. Zpěvačce Lee Siyeon to během večera opravdu slušelo a její outfit na pódiu rozhodně nezapadl. Pozornost si ale také získaly boty bubeníka Je Gwanwoo. Jakmile vylezl zpoza bicích, diváci si mohli všimnout jeho Crocsů s motivem Lega.
ChRocktikal v Praze ukázali, že mají rozhodně co nabídnout. Do Roxy za nimi dorazili fanoušci nejen z Česka, ale i z dalších evropských zemí a kapela jim na oplátku nabídla večer plný energie. Nezbývá tedy než doufat, že se ChRocktikal k českým fanouškům vrátí zase brzy.
ČTĚTE TAKÉ: Japonské metalové princezny poprvé v Praze. Lovebites ukázaly, že i tvrdá hudba může mít elegantní tvář Zdroj: Autorský text, Roxy, ChRocktikal (크록티칼)