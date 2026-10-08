Paměť lze přirozenými způsoby podpořit také v pokročilém věku. Ani první potíže nemusí být důvodem k rezignaci

Paměť lze přirozenými způsoby podpořit také v pokročilém věku. Ani první potíže nemusí být důvodem k rezignaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 08.10.2026 08:15
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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