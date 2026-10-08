Hospodský kvíz prověří váš všeobecný přehled. 99% Čechů se ztrapní při první otázce, jak jste na tom vy?

Hospodské kvízy si získaly oblibu především díky tomu, že u nich nikdy předem nevíte, co vás čeká. Jednu chvíli přemýšlíte nad historickou událostí, vzápětí si musíte vybavit název slavného obrazu nebo poznat záludnost ze světa přírody. A právě v tom spočívá jejich kouzlo. I člověk s výborným přehledem může narazit na otázku, která ho pořádně potrápí.
Tentokrát jsme připravili deset otázek z nejrůznějších oblastí. Některé vyřešíte během několika vteřin, nad jinými možná strávíte podstatně více času. Nejde přitom jen o školní znalosti. Hodit se může i to, co jste někdy zaslechli v dokumentu, přečetli v knize nebo se dozvěděli při cestování.
U každé otázky jsou čtyři možnosti, ale správná je vždy pouze jedna. Odpovědi si průběžně zapisujte a za každou správnou si přičtěte jeden bod. Řešení, zajímavosti i závěrečné vyhodnocení najdete pod kvízem.
Hospodský kvíz: Otestujte své znalosti
Otázka 1: Která země má jako jediná na světě státní vlajku, jejíž obrys není obdélníkový ani čtvercový?
Otázka 2: Kolik procent ryzího zlata obsahuje slitina označovaná jako 18karátové zlato?
-
A) 58,5 %
-
B) 91,6 %
-
C) 37,5 %
-
D) 75 %
Otázka 3: Ve kterém městě se v roce 1896 konaly první olympijské hry novověku?
-
A) Paříž
-
B) Londýn
-
C) Atény
-
D) Řím
Otázka 4: Který chemický prvek má značku W?
-
A) Wolfram
-
B) Vanad
-
C) Zinek
-
D) Chrom
Otázka 5: Kdo je autorem známého českého románu Bylo nás pět?
-
A) Eduard Bass
-
B) Josef Lada
-
C) Jaroslav Hašek
-
D) Karel Poláček
Otázka 6: Který z následujících živočichů má tři srdce?
-
A) Mořská želva
-
B) Chobotnice
-
C) Tučňák
-
D) Delfín
Otázka 7: Kolem které planety obíhá Ganymed, největší měsíc Sluneční soustavy?
-
A) Neptun
-
B) Uran
-
C) Jupiter
-
D) Saturn
Otázka 8: Který ze známých obrazů vytvořil norský malíř Edvard Munch?
-
A) Výkřik
-
B) Hvězdná noc
-
C) Guernica
-
D) Polibek
Otázka 9: Na území kterého dnešního státu se nachází starověké skalní město Petra?
-
A) Írán
-
B) Izrael
-
C) Egypt
-
D) Jordánsko
Otázka 10: Ve kterém roce byl zahájen pravidelný provoz pražského metra?
-
A) 1968
-
B) 1972
-
C) 1974
-
D) 1978
Správné odpovědi: Kolik bodů jste získali?
Nyní si můžete zkontrolovat, jak se vám dařilo. U každé odpovědi najdete také krátké vysvětlení a zajímavost, kterou možná dosud neznáte.
1. B) Nepál
Nepálská státní vlajka je skutečnou světovou raritou. Na rozdíl od ostatních státních vlajek nemá obdélníkový ani čtvercový obrys. Tvoří ji dva spojené trojúhelníkové praporce s červenou plochou a modrým lemem.
Zajímavé je také její vyobrazení. Najdeme na ní bílé symboly Měsíce a Slunce. Přesná geometrická konstrukce vlajky je stanovena přímo nepálskou ústavou.
2. D) 75 %
Osmnáctikarátové zlato obsahuje 75 procent ryzího zlata. Zbytek tvoří jiné kovy, které upravují jeho vlastnosti, například tvrdost nebo barvu.
Na špercích se můžete setkat s označením 750, které udává obsah zlata v tisícinách. Čtrnáctikarátové zlato má naproti tomu ryzost 585, tedy 58,5 procenta zlata.
3. C) Atény
První olympijské hry novověku se uskutečnily v řeckých Aténách v dubnu 1896. Navázaly na starověkou olympijskou tradici a staly se počátkem moderního olympijského hnutí.
Zajímavostí je, že vítězové tehdy nedostávali zlaté medaile, jak jsme zvyklí dnes. Olympijští šampioni prvních novodobých her byli oceňováni stříbrnými medailemi.
4. A) Wolfram
Wolfram je kovový chemický prvek s protonovým číslem 74. Je známý především mimořádně vysokou teplotou tání a používá se například ve speciálních slitinách a průmyslových nástrojích.
Jeho značka W vychází z názvu wolfram, přestože se v angličtině běžně používá také název tungsten. V minulosti se wolfram hojně využíval rovněž na výrobu vláken klasických žárovek.
5. D) Karel Poláček
Román Bylo nás pět napsal český spisovatel a novinář Karel Poláček. Hlavním vypravěčem příběhu je Petr Bajza, který společně se svými kamarády zažívá nejrůznější dětská dobrodružství.
Poláček knihu napsal během druhé světové války. Jejího vydání se však nedočkal, protože zahynul za nacistické perzekuce. Román poprvé vyšel až po válce v roce 1946.
6. B) Chobotnice
Chobotnice mají hned tři srdce. Dvě z nich zajišťují proudění krve přes žábry, zatímco třetí rozvádí okysličenou krev do ostatních částí těla.
Ještě zajímavější je jejich krev. Není červená jako lidská, ale modrá. Za toto zbarvení může hemocyanin, látka obsahující měď, která pomáhá přenášet kyslík.
7. C) Jupiter
Ganymed je největším měsícem celé Sluneční soustavy a obíhá kolem planety Jupiter. Svými rozměry dokonce překonává planetu Merkur, ačkoli má podstatně menší hmotnost.
Podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA se pod jeho ledovým povrchem pravděpodobně nachází rozsáhlý oceán slané vody. Ganymed je také jediným měsícem Sluneční soustavy, u něhož bylo zjištěno vlastní magnetické pole.
8. A) Výkřik
Slavný obraz Výkřik vytvořil norský malíř Edvard Munch. Motiv postavy s otevřenými ústy a rukama u hlavy se stal jedním z nejznámějších výtvarných symbolů úzkosti.
Málokdo přitom ví, že neexistuje pouze jediná verze tohoto díla. Munch vytvořil několik barevných zpracování slavného motivu a také jeho grafické varianty. Některé z nich jsou dnes vystaveny v norských muzeích.
9. D) Jordánsko
Starověké město Petra leží v dnešním Jordánsku. Proslavilo se mimořádnými stavbami vytesanými přímo do pískovcových skal.
V minulosti představovalo důležité centrum Nabatejců a významnou zastávku obchodních karavan. Jeho stavitelé dokázali v suché oblasti vybudovat také propracovaný systém zachycování a rozvádění vody. Od roku 1985 je Petra zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.
10. C) 1974
Pravidelný provoz pražského metra byl zahájen 9. května 1974. První cestující se svezli na trase C mezi stanicemi Kačerov a Sokolovská, která dnes nese název Florenc.
Původní úsek měl pouhých devět stanic. Teprve postupem času přibývaly další tratě a stanice, až se metro stalo jedním z nejdůležitějších dopravních prostředků v hlavním městě.
Vyhodnocení hospodského kvízu
0–3 body: Dnes to na vítězství nebylo
Některé otázky vás zřejmě pořádně potrápily. Hospodské kvízy ale bývají nevyzpytatelné a pokaždé záleží na tom, která témata se objeví. Možná by vám jiná sestava otázek seděla podstatně lépe.
4–6 bodů: Máte solidní všeobecný přehled
Zvládli jste přibližně polovinu kvízu a prokázali znalosti z několika různých oblastí. Některé otázky vás sice překvapily, ale v běžném hospodském kvízu byste rozhodně nebyli bez šance.
7–8 bodů: Velmi dobrý výsledek
Dokázali jste odpovědět na většinu otázek správně. Orientujete se nejen ve známých historických a kulturních tématech, ale poradíte si také s méně obvyklými zajímavostmi.
9–10 bodů: Výborný všeobecný přehled
Pokud jste získali devět nebo dokonce všech deset bodů, máte skutečně široký přehled. V soutěžním kvízu byste s podobnými znalostmi mohli být pro svůj tým velkou posilou.
A jak jste dopadli vy? Zvládli jste všech deset otázek bez chyby, nebo vás některá odpověď překvapila? Podělte se o svůj výsledek v komentářích.
Zdroje: