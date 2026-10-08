Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Češi neumějí používat termosku. Jedna maličkost rozhoduje, jak dlouho nápoj opravdu zůstane teplý

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nalít horkou kávu do studené termosky, zavřít a vyrazit. Právě tento běžný postup připravuje nápoj o část tepla hned na začátku. Výrobci přitom doporučují jednoduchý krok, na který se často zapomíná.
Češi neumějí používat termosku. Jedna maličkost rozhoduje, jak dlouho nápoj opravdu zůstane teplý

Češi neumějí používat termosku. Jedna maličkost rozhoduje, jak dlouho nápoj opravdu zůstane teplý

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:07

Reklama
Další články z Žádný Špeky
Elektřina a plyn znovu zdražují. Češi by teď měli zkontrolovat jednu věc ve smlouvě
Elektřina a plyn znovu zdražují. Češi by teď měli zkontrolovat jednu věc ve smlouvě
Vyzkoušeli jsme bobovou dráhu v Harrachově. Kilometr zatáček nadchl i děti
Vyzkoušeli jsme bobovou dráhu v Harrachově. Kilometr zatáček nadchl i děti

Bobová dráha Harrachov nabízí téměř kilometr jízdy, 17 zatáček a dvě nadzemní křížení. Vyzkoušeli jsme ji s...

Platíte účty hotově? Za rok můžete zbytečně přijít o tisíce
Platíte účty hotově? Za rok můžete zbytečně přijít o tisíce

Život bez bankovního účtu je v Česku stále možný, levný ale rozhodně není. Složenky stojí desítky korun a...

Stojí kolem 40 korun a v lese může hodně pomoct. Píšťalku nosím vždy
Stojí kolem 40 korun a v lese může hodně pomoct. Píšťalku nosím vždy

Obyčejná plastová píšťalka stojí pár desítek korun a na batohu skoro nic neváží. Přesto patří k věcem,...

Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidlo
Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidlo

Temu bez cla už v roce 2026 nefunguje tak, jak byli zákazníci zvyklí. Evropská unie zrušila známé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

Všechny články tohoto autora →
Žádný Špeky
Další články z kategorie Pro hospodyňky
Zobrazit více
LifestylePro hospodyňky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.