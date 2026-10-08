Syn mi založil všechny účty online, aby mi pomohl. Po půl roce jsem zjistila, že bez něj nedokážu zaplatit ani elektřinu

Aleně je 67 let a sama o sobě říká, že s moderní technikou nikdy nebyla úplně kamarádka. Mobil používá každý den, zvládne poslat zprávu, vyhledat si spojení nebo přečíst zprávy, ale pokaždé, když po ní některá služba chtěla registraci, nové heslo, ověření e-mailem a následně ještě potvrzení kódem zaslaným na telefon, začínala být nervózní.
Její syn Petr si toho všiml a postupně jí začal pomáhat. Nejdříve šlo o drobnosti. Nastavil jí internetové bankovnictví, ukázal, kde najde pohyby na účtu, a pomohl jí vytvořit zákaznický účet u dodavatele elektřiny. Potom přibylo pojištění, telefonní operátor a další služby. Alena byla ráda, protože věci, nad kterými by sama strávila celé odpoledne, měl syn vyřešené během několika minut.
„Vždycky jsem se bála, že někde něco zmáčknu špatně. Petr mi říkal, že není důvod, abych se tím stresovala, když to může udělat za mě. Mně to tehdy připadalo logické,“ vzpomíná Alena. Když syn navrhl, že jí nastaví elektronické faktury a trvalé platby, souhlasila také. Papírových složenek ubývalo a na první pohled bylo všechno jednodušší. Stačilo mít na účtu dostatek peněz a jednotlivé služby se platily téměř samy.
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Hesla znal hlavně syn
Problém byl v tom, že Alena postupně přestala přesně vědět, jak jsou jednotlivé účty nastavené. Některá hesla vytvořil Petr, jiná si uložil do svého správce hesel, protože matka měla tendenci zapisovat si je na papír. Když bylo potřeba něco potvrdit nebo změnit, syn si k ní sedl, vzal telefon a vše vyřídil. Alena se většinou jen dívala. Občas se zeptala, co právě dělá, ale odpověď bývala podobná: že to není nic důležitého a nemusí se tím zabývat.
Časem jí to přestalo připadat zvláštní. Když přišel e-mail od dodavatele energií, přeposlala ho Petrovi. Když banka změnila aplikaci, zavolala mu. Když potřebovala najít vyúčtování za telefon, vůbec se nepokoušela přihlásit sama. „Začala jsem automaticky myslet tak, že když je něco na internetu, patří to Petrovi. Já jsem měla jen zaplatit, co bylo potřeba. Jenže ani jsem si nevšimla, že postupně přestávám vědět, co vlastně platím a kde to najdu,“ říká.
Stačila jedna neprovedená platba
Skutečný problém přišel přibližně půl roku poté, co syn většinu rodinné administrativy převedl do elektronické podoby. Aleně přišel e-mail týkající se platby za elektřinu. Původně ho chtěla stejně jako obvykle přeposlat Petrovi, jenže ten byl pracovně mimo republiku a několik dní byl obtížně dostupný. Alena se tedy rozhodla záležitost vyřídit sama. Otevřela stránky dodavatele a pokusila se přihlásit do svého zákaznického účtu.
Nevěděla heslo. Když požádala o jeho obnovení, zjistila, že si není jistá ani tím, jakou e-mailovou adresu syn při registraci použil. Potom chtěla alespoň zkontrolovat platbu v internetovém bankovnictví, jenže mezitím banka upravila způsob přihlašování a Alena si nebyla jistá, co má potvrdit. Několikrát všechno zavřela a začala znovu.
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„Seděla jsem u kuchyňského stolu a připadala jsem si úplně neschopná. Přitom šlo o moje peníze, můj byt a moji elektřinu. Najednou jsem zjistila, že bez syna neumím zjistit ani to, jestli jsem zaplatila,“ popisuje.
Nakonec zavolala na zákaznickou linku, kde se podařilo situaci vyřešit. Nic dramatického se nestalo a elektřina jí samozřejmě vypnutá nebyla. Pro Alenu však byla mnohem důležitější jiná věc. Poprvé si uvědomila, že systém, který jí měl původně usnadnit život, ji udělal závislou na člověku, který nemusí být vždy dostupný.
Pomoc se změnila v převzetí kontroly
Když se Petr vrátil, matka mu řekla, že chce všechny účty projít znovu. Syn byl nejprve překvapený. Podle něj přece všechno fungovalo a problém mohl jednoduše vyřešit po návratu. Alena mu ale vysvětlila, že jí nejde pouze o jednu fakturu.
„Řekla jsem mu, že nechci, aby za mě všechno dělal. Potřebuji vědět, jak se ke svým věcem dostanu sama. Když mi chce pomoct, musí mě to naučit, ne mě z toho úplně vyřadit,“ říká.
Společně proto prošli jednotlivé služby. Alena dostala vlastní seznam účtů, změnila některá hesla a naučila se, kde najde vyúčtování, zálohy i historii plateb. Některé automatické platby si nechala, protože jí skutečně usnadňují život. Současně však chtěla přesně vědět, kolik peněz odchází a za co. Petr jí také ukázal základní postupy pro případ, že zapomene heslo nebo bude potřeba změnit platební údaje.
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Nešlo o technologie, ale o samostatnost
Alena dnes přiznává, že počítače a aplikace ji nezačaly náhle bavit. K některým věcem stále raději zavolá synovi a není pro ni problém požádat o pomoc. Rozdíl je v tom, že už nechce být pouhým divákem ve věcech, které se týkají jejího života.
„Nemusím všechno umět dokonale. Potřebuji ale zvládnout základní věci sama. Dokud jsem to nepotřebovala, připadalo mi pohodlné, že se o všechno stará Petr. Až když nebyl k dispozici, pochopila jsem, kolik kontroly nad vlastním životem jsem mu vlastně předala,“ říká.
Syn jí přitom nikdy nechtěl vzít rozhodování ani ji omezovat. Právě naopak, snažil se matce ušetřit starosti. Alenin příběh však ukazuje, že hranice mezi pomocí a úplným převzetím odpovědnosti může být překvapivě tenká. Člověk může mít všechny účty perfektně nastavené, faktury zaplacené včas a administrativu pod kontrolou, a přesto se jednoho dne ocitnout před vlastními údaji jako před zamčenými dveřmi, od kterých drží klíč někdo jiný.
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