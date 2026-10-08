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Syn mi založil všechny účty online, aby mi pomohl. Po půl roce jsem zjistila, že bez něj nedokážu zaplatit ani elektřinu

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Alena byla zpočátku ráda, když jí syn nabídl, že převezme starosti s internetovým bankovnictvím, energiemi a dalšími účty. Nemusela hlídat termíny ani se učit pracovat s aplikacemi, kterým příliš nerozuměla. Během několika měsíců se ale z obyčejné pomoci stal systém, ve kterém bez syna nedokázala změnit zálohu, otevřít vyúčtování ani zaplatit fakturu. Až jeden problém s elektřinou jí ukázal, jak snadno může dobře míněná pomoc člověka připravit o samostatnost.
Syn mi založil všechny účty online, aby mi pomohl.

Syn mi založil všechny účty online, aby mi pomohl.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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