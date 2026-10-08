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Proč je nálada „běžte všichni do prdele“ někdy přesně to, co tvoje hlava potřebuje

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Jsou dny, kdy nechceš nikoho obejmout, pochopit ani vyslechnout. Nechceš být ta rozumná, která všechno unese s úsměvem. Chceš vypnout telefon a říct lidstvu něco, co by se na motivační hrneček nevešlo. Nemusí to automaticky znamenat, že je s tebou něco špatně. Někdy podráždění prostě přináší zprávu, kterou jsi příliš dlouho ignorovala.
Proč je nálada „běžte všichni do prdele“ někdy přesně to, co tvoje hlava potřebuje

Proč je nálada „běžte všichni do prdele“ někdy přesně to, co tvoje hlava potřebuje

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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