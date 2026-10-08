Infantino poprvé zná jméno soupeře. Ramon Vega chce převzít FIFA právě ve chvíli, kdy prezident ztrácí evropskou podporuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Infantino poprvé zná jméno soupeře. Ramon Vega chce převzít FIFA právě ve chvíli, kdy prezident ztrácí evropskou podporu
Článek byl publikován 08.10.2026 08:21
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