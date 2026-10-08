Podzimní prázdniny přinesou 5 dní volna: Vybrala jsem 5 hradů a zámků, kam můžete vyrazit

Letošní podzimní prázdniny vycházejí pro školáky nezvykle příznivě. Díky státnímu svátku a víkendu vznikne pět volných dní v kuse a řada českých hradů a zámků toho využije k prodloužení sezony i speciálním prohlídkám.
Prošla jsem aktuální program a vybrala pět míst napříč
Českem, která mi připadají pro prodloužené podzimní volno nejzajímavější. Pět dní volna a otevřené památky lákají k podzimním výletům
Konec října často působí jako období, kdy se brány
hradů a zámků už pomalu zavírají. Letos bych ale s výlety ještě rozhodně nekončila. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října, jak potvrzuje Ministerstvo školství. Předchází jim středa 28. října, kdy je státní svátek, a hned potom následuje víkend. Školáci tak budou mít volno od středy do neděle, tedy celkem pět dní.
Dobře to letos vyšlo i s koncem hlavní návštěvnické sezony.
Národní památkový ústav oznámil, že jeho památky budou v hlavní sezoně fungovat až do neděle 1. listopadu. Některé navíc na závěr října připravily podzimní výzdobu, netradiční prohlídky nebo program, který během běžné návštěvy nezažijete. V Lysicích projdete podzimně vyzdobené komnaty
Zámek Lysice na Blanensku připravil program přímo nazvaný Podzimní prázdniny na zámku. Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října budou od 10 do 15 hodin přístupné reprezentační prostory první prohlídkové trasy. Zámek Lysice otevře během podzimních prázdnin reprezentační prostory, které budou pro tuto příležitost vyzdobené v podzimním duchu. Foto: Pudelek/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Tentokrát ale nepůjde jen o klasickou návštěvu interiéru. Zámecké místnosti budou
upravené v podzimním duchu, takže prohlídka dostane trochu jinou atmosféru než během hlavní letní sezony. Základní vstupné stojí 220 Kč, snížené 180 Kč a děti zaplatí 70 Kč. Rezervace není nutná.
Za mě je to dobrá varianta právě tehdy, pokud na konci října nevyjde počasí. Část výletu strávíte uvnitř a nemusíte celý plán stavět na slunečném odpoledni.
Krásný Dvůr výjimečně otevře na celých pět dní
Ještě zajímavější je letos závěr sezony
na zámku Krásný Dvůr na Lounsku. Během října je běžně otevřený pouze o víkendech, ale kvůli státnímu svátku a navazujícím prázdninám udělá výjimku. Od středy 28. října až do neděle 1. listopadu bude otevřen každý den.
Uvnitř čeká návštěvníky jedenáct historických místností a základní vstupenka pro dospělého stojí 180 Kč, děti od 6 do 17 let zaplatí 50 Kč. Ještě víc mě tu ale láká
rozlehlý anglický park. Ten je přístupný celoročně a vstup do něj je zdarma. Zámek Krásný Dvůr bude během prodlouženého volna otevřený od 28. října až do 1. listopadu. Výlet lze spojit i s procházkou rozlehlým anglickým parkem. Foto: Petr Kinšt/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Pokud se tedy pro výlet naskytne typický slunečný říjnový den, dá se prohlídka zámku spojit s delší procházkou.
Uherčice se na několik týdnů převléknou do podzimních barev
Úplně jinou atmosféru nabídnou
Uherčice u Znojma. Zámecké interiéry během října zdobí podzimní vazby a aranžmá a samotná prohlídka symbolicky postupuje od babího léta přes období svatého Huberta až k začátku adventu.
Během prodlouženého volna bude otevřeno každý den od středy 28. října do neděle 1. listopadu, vždy od 10 do 14 hodin. Základní okruh vyjde dospělého na 220 Kč a dítě od 6 do 17 let na 70 Kč. Rezervace pro jednotlivé návštěvníky není nutná.
Zámek Uherčice se na konci října zahalí do podzimní atmosféry. Historické interiéry doplní sezonní vazby a aranžmá. Foto: Harold/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Je ale dobré vědět o jednom omezení.
Zámecká rozhledna zůstává během celého října uzavřená. Pokud byste sem tedy mířili především kvůli výhledu, bude lepší návštěvu nechat na jinou část sezony. Bouzov po setmění ovládnou strašidla
Pokud chcete dětem klasickou prohlídku hradu trochu ozvláštnit,
Bouzov bude na konci října hrát úplně jinou ligu. Od 28. do 31. října se tu budou konat večerní prohlídky nazvané Tajemný strašidelný hrad.
Program poběží každý večer od 17 do 19 hodin a ještě před ním bude od 16 hodin na prvním nádvoří připravená
výtvarná dílna pro děti i dospělé. Dospělí zaplatí 340 Kč, děti od 6 do 17 let 100 Kč a děti mladší šesti let mají vstup zdarma. Na rozdíl od předchozích tipů je nutná rezervace. Hrad Bouzov o podzimních prázdninách ožije večerními strašidelnými prohlídkami, které doplní také výtvarná dílna pro děti i dospělé. Foto: Bjalek Michal/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Právě Bouzov bych volila v případě, když děti klasické výklady o šlechtických rodech příliš nenadchnou. Hrad s věžemi, nádvořími a mosty má dost
pohádkovou atmosféru už za denního světla a konec října jí jen prospěje. V Litomyšli můžete hledat klíč společně s Bílou paní
Speciální program chystá také
zámek Litomyšl. Ve středu 28. října zde budou probíhat prohlídky s Bílou paní, během kterých návštěvníci hledají klíč k zámeckým komnatám a potkávají tajemné bytosti z minulosti.
Prohlídky začínají v 16, 17, 19 a 20 hodin a
jednotné vstupné činí 240 Kč. Správa zámku doporučuje koupit vstupenky předem online. Zámek Litomyšl nabídne 28. října speciální prohlídky s Bílou paní, při kterých budou návštěvníci hledat klíč k zámeckým komnatám. Foto: Mardoko/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Oproti běžné prohlídce je tu výhoda v tom, že děti nedostanou jen úkol potichu následovat průvodce. Program je postavený
na příběhu a hledání, takže může fungovat i pro celou rodinu, která by si jinak návštěvu historického interiéru příliš neužila. Konec října nemusí znamenat konec výletní sezony
Výhodou letošních podzimních prázdnin je hlavně to, že výlet nemusíte uskutečnit jen během víkendu.
Volno od 28. října do 1. listopadu nabízí dost času vyrazit i na místo, které je od domova o něco dál.
Tip na památku Kdy vyrazit Čím je zajímavá Zámek Lysice 29.-30. října podzimně vyzdobené zámecké interiéry Zámek Krásný Dvůr 28. října – 1. listopadu rozsáhlý zámecký park Zámek Uherčice 28. října – 1. listopadu podzimní aranžmá v historických komnatách Hrad Bouzov 28.-31. října večerní strašidelné prohlídky a tvořivá dílna Zámek Litomyšl 28. října zážitková prohlídka s Bílou paní Přehled míst, která budou mít během podzimních prázdnin otevřeno nebo nabídnou speciální program.
Výběr bych přizpůsobila
hlavně počasí. Za slunečného podzimního dne bych volila Krásný Dvůr, kde lze prohlídku spojit s pobytem venku. Při sychravém počasí mi větší smysl dávají podzimně vyzdobené interiéry Lysic či Uherčic. A pokud má být výlet především zážitkem pro děti, nejzajímavější mi připadá večerní Bouzov.
Jen bych před samotnou cestou ještě jednou
zkontrolovala web konkrétní památky. Otevírací doby, kapacity prohlídek nebo program se mohou změnit a u některých akcí je nutná rezervace předem. Konec října letos každopádně rozhodně nemusí znamenat, že hrady a zámky můžete z výletního seznamu vyškrtnout. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, msmt.gov.cz, npu.cz, zamek-lysice.cz, zamek-krasnydvur.cz, zamek-uhercice.cz, hrad-bouzov.cz, zamek-litomysl.cz