Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Podzimní prázdniny přinesou 5 dní volna: Vybrala jsem 5 hradů a zámků, kam můžete vyrazit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní podzimní prázdniny vycházejí pro školáky nezvykle příznivě. Díky státnímu svátku a víkendu vznikne pět volných dní v kuse a řada českých hradů a zámků toho využije k prodloužení sezony i speciálním prohlídkám.
Podzimní prázdniny přinesou 5 dní volna: Vybrala jsem 5 hradů a zámků, kam můžete vyrazit

Podzimní prázdniny přinesou 5 dní volna: Vybrala jsem 5 hradů a zámků, kam můžete vyrazit

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:10

Reklama
Další články z Kapitalio
Jednu z nejlepších pánví Češi neumí používat. Neuvolňuje do jídla škodlivé chemikálie a vydrží i 100 let
Jednu z nejlepších pánví Češi neumí používat. Neuvolňuje do jídla škodlivé chemikálie a vydrží i 100 let
Olomouc mě naprosto okouzlila. Má krásu i atmosféru Prahy, ale bez davů turistů
Olomouc mě naprosto okouzlila. Má krásu i atmosféru Prahy, ale bez davů turistů

Ne nadarmo se říká, že jde o nejkrásnější moravské město. Olomouc se může chlubit bohatou historií a...

Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obrat
Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obrat

Počasí nás v posledních týdnech těšilo příjemnými teplotami a hřejivým sluníčkem, které nejednou vzbudilo...

Nejlepší vláčný perník s hruškami a čokoládou: Podzimní dobrota, kterou zvládnete do 45 minut
Nejlepší vláčný perník s hruškami a čokoládou: Podzimní dobrota, kterou zvládnete do 45 minut

Podzim si přímo říká o moučníky, které voní skořicí, kakaem a kořením. Hrušky navíc dokážou těstu dodat...

Se sázením česneku ještě počkejte. O správném okamžiku rozhoduje teplota půdy
Se sázením česneku ještě počkejte. O správném okamžiku rozhoduje teplota půdy

Říjen láká k posledním velkým pracím na zahradě a sázení česneku bývá jednou z nich. Kdo ale vezme motyčku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.