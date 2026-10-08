Zahájených bytů v srpnu prudce přibylo, dokončených naopak mírně ubylo

Zahájených bytů v srpnu prudce přibylo, dokončených naopak mírně ubyloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zahájených bytů v srpnu prudce přibylo, dokončených naopak mírně ubyloZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 08.10.2026 08:29
Až 60 % dospělých Čechů má podle aktuálních dat nadváhu či obezitu a 67 % se denně nehýbe ani půl hodiny....
Česká republika získala z evropského obranného nástroje SAFE první platbu, která podle Evropské komise...
Meziroční inflace v Česku v září podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostla ze srpnových...
Vláda obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu Zprávu o stavu snižování zátěže podnikatelů v České...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →