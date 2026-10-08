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Zahájených bytů v srpnu prudce přibylo, dokončených naopak mírně ubylo

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Dennívýzva
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České stavebnictví v srpnu 2026 mírně oslabilo. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla produkce meziročně nižší o 1,4 % a proti červenci klesla o 0,1 %.
Zahájených bytů v srpnu prudce přibylo, dokončených naopak mírně ubylo

Zahájených bytů v srpnu prudce přibylo, dokončených naopak mírně ubylo

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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