Russell potřebuje dohánět Antonelliho. Mercedes ho ale po poruše motoru pošle na konec startovního pole

George Russell měl ještě pět kol před koncem Velké ceny Bahrajnu, která se letos jela v Malajsii, třetí místo prakticky v rukou. Pak jeho Mercedes zastavila porucha motoru. Kimi Antonelli dojel druhý.
Rozdíl mezi oběma týmovými kolegy v šampionátu se zvýšil na 84 bodů a Russell přišel o výsledek, který už tak obtížnou honbu za týmovým kolegou mohl alespoň trochu udržet při životě. Teď se důsledek poruchy přesouvá ještě do dalšího závodního víkendu.
Mercedes musí zaplatit dvakrát
Russellův vůz potřebuje nové komponenty pohonné jednotky. Tím překročí sezonní limit a následuje penalizace na startovním roštu.
Za normálních okolností by tým mohl podobnou výměnu takticky naplánovat na trať, kde se dá předjíždět. Spa, Monza nebo jiný rychlý okruh dovolují rychlému vozu ztracené pozice získávat relativně efektivně. Jenže porucha v Sepangu vzala Mercedesu možnost ideálního načasování. A další na řadě je Singapur.
Horší trať si Russell skoro vybrat nemohl
Marina Bay je úzký městský okruh s devatenácti zatáčkami, malým množstvím skutečných předjížděcích míst a vysokou cenou za každou chybu.
Rychlost auta tam samozřejmě pomáhá. Nestačí ale mít o několik desetin lepší tempo, pokud jezdec stráví dvacet kol za pomalejším monopostem, kolem něhož se nemá kudy protáhnout. To je přesně situace, kterou Russell ve chvíli, kdy potřebuje maximalizovat každý bod, nepotřeboval.
Antonelli už může závodit úplně jinak
Čtyřiaosmdesátibodový náskok mění strategii obou jezdců. Russell potřebuje vítězství, pódia a ideálně také problémy svého týmového kolegy. Antonelli už nepotřebuje každý víkend riskovat vše. Může sbírat druhá, třetí a čtvrtá místa a nutit Russella, aby se vystavoval většímu riziku.
To je psychologicky i strategicky obrovský rozdíl. Jeden jezdec musí útočit. Druhý může začít počítat.
Sprint Russellovi nabízí alespoň malou záchranu
Singapur je sprintový víkend a trest se týká až startu nedělní Grand Prix. V sobotu tak Russell stále může získat body bez handicapu zadní části pole.
Právě sprint může být jeho první šancí omezit škody. Jenže hlavní bodový příděl přijde v neděli a právě tam bude muset Mercedes řešit problém, který nevznikl pomalým autem, nýbrž jeho spolehlivostí.
Mercedes má nejrychlejší vůz. To ještě neznamená dva rovnocenné kandidáty na titul
Jedenáct vítězství ze šestnácti závodů vypadá jako dominance. Jenže mistrovství světa se nerozhoduje podle součtu týmové rychlosti. Rozhoduje ho konkrétní vůz konkrétního jezdce v konkrétní neděli.
Antonellimu zatím technika umožnila proměnit rychlost Mercedesu v náskok. Russellovi jeden motor vzal pódium a další závod mu začne komplikovat ještě před prvním pátečním kolem. A právě tak se mohou tituly rozhodnout i v sezoně, kdy oba jezdci sedí ve stejně rychlém autě.
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Zdroje: Formula1.com – Mercedes confirm Russell is set for grid penalty at Singapore Grand Prix [1], Reuters – Russell's title hopes on line as F1 heads to Singapore [2].