Utajovaný návrat legendy. Spitfire, na kterém létal Plzeňák u RAF, přistál v Česku

„Po měsících příprav, cestě z Austrálie a několika etapách návratu je to konečně pravda. Supermarine Spitfire Mk. IXe JT-10 poprvé přistál na Letišti Točná. Na své cestě do České republiky udělal symbolický průlet nad ruzyňským letištěm a následně pokračoval na Točnou, kde včera odpoledne poprvé dosedl na domácí půdu,“ informovalo Letiště Točná na svých sociálních sítích.
Spitfiry byly do Československa po druhé světové válce dodány v rámci obnovy čs. letectva, přičemž přiletěly společně s československými stíhacími perutěmi RAF v srpnu 1945. Většina z nich byla v roce 1948 prodána do nově vznikajícího Izraele.
Termín příletu předem nezveřejňovali, aby měli dostatek prostoru a klidu řešit vše potřebné u takto mimořádné akce.
„Chtěli jsme především jediné: aby se Spitfire bezpečně dostal domů,“ zdůraznilo letiště. Milovníci aviatiky ale smutnit nemusí. Slavnostní představení letounu se uskuteční 19. října od 15:00. Součástí programu bude také možnost vidět pohromadě dva legendární letouny spojené s československými válečnými letci – Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane. Pokud to dovolí podmínky a provozní okolnosti, oba stroje se při této příležitosti představí společně také ve vzduchu.
O prodeji stroje a jeho významu z hlediska československé perutě jsme na Plzeňské Drbně už informovali.
„Z historického hlediska jde o velmi cenný stroj, který má významný podíl na obnově poválečného československého vojenského letectva a odkazu československých pilotů během bojů druhé světové války na západní frontě. Jedná se o originální Spitfire Mk.IXE, který má naprosto úžasnou historii s českou stopou. Jedná se o osobní Spitfire Karla Pošty, který s ním přiletěl z Anglie do osvobozeného Československa a následně s ním létal u leteckého pluku 4,“ uvedl pro naši redakci Michal Krechowski ze spolku Classic Trainers, který provozuje letecké muzeum na letišti v Líních u Plzně a s provozem historických letadel mají velké zkušenosti.
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Pošta svůj Spitfire předváděl na mnoha tehdejších poválečných leteckých dnech a podle pamětníků byla jeho akrobacie doslova dechberoucí. Zmíněný letoun prošel pečlivým restaurováním. Částka uvedená v inzerátu byla také ohromující – celkem 2 950 000 liber + DPH, tedy přes 80 milionů korun. Pořízení stroje
Ivo Lukačovič oznámil na sociální síti Lidé.cz. O finální částce se ale nezmínil.
„Zhoršená bezpečnostní situace ve světě mě nenechává lhostejným. Pro potřeby ČR jsem proto zakoupil stíhací letoun Supermarine Spitfire Mk.IXe, výrobní číslo 633. Je to letoun, který byl přidělen 312. československé stíhací peruti RAF, létali na něm čeští piloti a je vyveden v českých výsostných barvách. V případě ohrožení tedy může být snadno dozbrojen a nasazen přímo do boje,“ uvedl Lukačovič. Karel Pošta byl respektovaný stíhač
Karel Pošta se narodil 29. září 1914 do nemajetné rodiny dělníka místní Škodovky. Vyučil se mechanikem, ale už od dětství ho fascinovala letadla a docházel do Západočeského aeroklubu na letišti Plzeň-Bory. Posléze se přihlásil do letecké školy v Prostějově. Po nástupu na vojnu se stal příslušníkem 34. stíhací letky. V květnu roku 1939 emigroval přes Polsko do Francie, kde se zúčastnil leteckých bitev. Po porážce Francie se přes severní Afriku dostal do Velké Británie, kde vstoupil do Royal Air Force (RAF). Byl přidělen ke slavné 312. československé stíhací peruti.
„S určitými přestávkami u ní sloužil téměř celý zbytek války a stal se jedním z jejích nepřehlédnutelných příslušníků. Absolvoval prakticky veškeré válečné kampaně, jichž se zúčastnila od letecké obrany Britských ostrovů, přes nespočet ofenzivních sweepů nad okupovanou Francií, vylodění v Normandii, podporu výsadkové operace v Nizozemsku až po dálkové doprovody bombardovacích svazů nad Německo,“ popisuje spolek Classic Trainers. V muzeu v Líních je celá sekce věnována pilotům v řadách RAF. Vidět tam můžete i unikátní snímky Poštova Spitfiru na letišti Plzeň-Bory.
Během své válečné kariéry Karel Pošta sestřelil tři letouny a dva poškodil. Do vlasti se vrátil v hodnosti nadporučíka letectva a s řadou vyznamenání. Po válce sloužil na letišti v Českých Budějovicích. Po únoru 1948 ale přišel obrat. Stejně jako mnoho dalších letců byl i on prohlášen za zběha. S rodinou proto emigroval zpět do Británie.
„Zatímco doma byl degradován na vojína a byla mu odňata vyznamenání, do svazku RAF byl opětovně přijat ve velmi nízké hodnosti Sergeant, tedy té, v níž kdysi u RAF začínal. Jeho pověstné pilotní umění mu však vyneslo opětovné povýšení do důstojnického stavu. Údajně k tomu mělo přispět jeho famózní vystoupení na známém světovém aerosalónu ve Farnborough roku 1950, kde úchvatným způsobem předváděl Spitfira LF.Mk.XVI,“ připomínají historici spolku. Karel Pošta zemřel 8. ledna 1961, bylo mu teprve šestačtyřicet let. Dlouho poté, 10. září 1991, byl u nás povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.