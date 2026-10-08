Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Utajovaný návrat legendy. Spitfire, na kterém létal Plzeňák u RAF, přistál v Česku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ikonický Spitfire přistál v Česku. Stroj, na kterém u RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v Austrálii. Nakonec ho koupil majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič. Teď je Spitfire na Letišti Točná, kde ho brzy představí veřejnosti.
Utajovaný návrat legendy. Spitfire, na kterém létal Plzeňák u RAF, přistál v Česku

Utajovaný návrat legendy. Spitfire, na kterém létal Plzeňák u RAF, přistál v Česku

Zdroj: Radim Ondruška, Matyáš Köhler
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:05

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest
Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest
Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu
Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu

Zhruba pětiletá fenka Meggie rodila jedno štěně za druhým. Domažlický útulek ji v polovině září přijal...

Přestavba mostu na Plzeňsku jde do finiše, řidiči se po něm projedou v prosinci
Přestavba mostu na Plzeňsku jde do finiše, řidiči se po něm projedou v prosinci

Důležitá přestavba mostu v obci Čeminy na severním Plzeňsku významně pokročila. Právě tam technici začali...

Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta
Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta

Ředitelství silnic a dálnic opravuje dálnici D5 mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Od...

Policisté z TOXI týmu zlikvidovali dvě varny pervitinu schované v malých obcích
Policisté z TOXI týmu zlikvidovali dvě varny pervitinu schované v malých obcích

Dvě varny pervitinu se podařilo zlikvidovat policistům ve dvou menších obcích na jižním Plzeňsku. Policisté...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.