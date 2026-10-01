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Grolich ve videu drtí Červeného: Trapnost ministra prostě baví

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Dennívýzva
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Ministr životního prostředí Igor Červený se po dlouhé době v Poslanecké sněmovně opět rozpovídal. A stálo to za to. Hejtman Jihomoravského kraje si ho poměrně solidně podrtil na videu, které vydal na sociální síti X. Ostatně sám Červený mu tak nějak nabil zbraň a nahrál takovým způsobem, že se novému kandidátovi do Senátu nelze ani divit. Video si můžete pochopitelně v článku sami prohlédnout a posoudit, zdali tomu tak skutečně bylo.
Jan Grolich

Jan Grolich

Zdroj: Jan Grolich/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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