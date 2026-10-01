Grolich ve videu drtí Červeného: Trapnost ministra prostě baví

Ministr životního prostředí Igor Červený se po dlouhé době v Poslanecké sněmovně opět rozpovídal. A stálo to za to. Hejtman Jihomoravského kraje si ho poměrně solidně podrtil na videu, které vydal na sociální síti X. Ostatně sám Červený mu tak nějak nabil zbraň a nahrál takovým způsobem, že se novému kandidátovi do Senátu nelze ani divit. Video si můžete pochopitelně v článku sami prohlédnout a posoudit, zdali tomu tak skutečně bylo.
Grulich, nebo Grolich?
Červený už začal své vlastní ztrapňování tím, že zkomolil jméno jihomoravského hejtmana. Když už jdu řečnit k pultíku, pak musím mít správné informace. Jestliže dvakrát po sobě řeknu jméno Grulich místo Grolich, je to smutné. Jde vidět, že jdu řečnit jen tak, abych se někomu zavděčil. Pro Červeného jde asi o složité jméno, které se nedá tak jednoduše zapamatovat. Bohužel.
Už víme, kdo úkoluje ministra Červeného! #panksiltovka pic.twitter.com/0LL2wzZlc4
— Jan Grolich (@JanGrolich) September 30, 2026
Grolich jako lídr opozice?
Červený asi odhalil něco, co nikdo ještě neví. Jan Grolich by se podle něj měl stát, nebo už je, lídrem opozice.Zvláštní, já nic takového nevidím. Také se zmínil o jeho 2% straně. No, že by podle průzkumu měli Motoristé o moc více preferencí, se mi nezdá. Po výstupech právě Červeného, ale zejména Turka, jim voliči solidně ubývají. Divit se jim přitom bohužel nelze.
Tip: Hlasování o landsmanšaftu. Igor Červený to prostě nestihl.
Nepokradeš Kelišová
Červený je zřejmě hluboce věřící člověk, a tak si vzal na pomoc i jedno z přikázání. Nepokradeš. Grolich se k tomu poměrně trapně přidal i jméno Kelišové známé s z trilogie Slunce, seno. Tady už se snažil být hejtman příliš vtipný, což vyznělo spíše hloupě.
Filip Turek a Igor Červený: Foto Úřad vlády ČR
Tři Otčenášky pro uklidnění
To by samotný ministr Červený doporučil Janu Grolichovi. Jan Otčenášek by ale známým spisovatelem, nikoli nějakou součástí kázání. Tady Grolich veclku zabodoval a nezapomněl si ani rýpnout do Filipa Turka. Ten se chlubil svou obří knihovnou, tak má zcela jistě nějaký ten výtisk knihy Jana Otčenáška doma. Z díla Romeo, Julie a tma má ale doma nejspíše jen tmu. Vždyť svítí v kanceláři ministra na ministerstva, které zřejmě ovládá on sám.
Červený udělal Grolichovi promo před volbami
Kdyby Červený nevystoupil, možná by udělal lépe. Takto svými řečmi Grolichovi ještě pomohl v jeho kampani do Senátu. Ta je zatím vcelku vtipná trefná, ač zrovna tento muž, který chce kumulovat funkce mezi mé favority nepatří.
Zdroje info: Autor, X
Jan Grolich: Náhledové foto Jan Grolich/Meta
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