Vondráček v ráži: Hlasování o neschopnosti opozice proběhlo úspěšně

Je až neuvěřitelné, jak může malý bezvýznamný psík poslouchat na slovo svého pána. Co řekne, to udělá, neustále se ho zastává a snaží se upozornit na to, jak je jeho pán výjimečný a jak společně dosahují obřích úspěchů. Loajalita je bezesporu jednou z velkých předností mnohých současných politiků. Loajalita bez vlastního názoru. Zrovna včera mě v tomto ohledu zaujal příspěvek poslance Radka Vondráčka, který se vyjádřil ohledně hlasování o vyjádření nedůvěry současné vládě. Nelze se u něj nezastavit.
Hlasování o neschopnosti opozice?
To si zřejmě pan Vondráček trochu popletl. Snad si i něco malého nepřihnul, což už se dříve stalo zřejmě několikrát. Ano, opozice je v současné době skutečně poněkud méně schopná, nicméně toto hlasování bylo o neschopnosti jiného subjektu. Tím je pochopitelně současná vláda. Jak opozici, tak i mnohé lidi, které potkávám kolem sebe, případně čtu jejich vyjádření online, už nebaví popírání prázdných předvolebních slibů koaličních stran. Ty naslibovaly před volbami doslova hory i doly. Nakonec ale Fialovu drahotu vystřídala doba, kdy je za Babiše líp. Ne, to opravdu není! Pan Vondráček si ale jede to své a situaci si neuvědomuje.
Hlasování o neschopnosti opozice proběhlo úspěšně. Parta antibabišovských aktivistů narazila na realitu. Nikdo už na ně není zvědavý. Česko potřebuje makat a od toho je tu naše vláda
— Radek Vondráček (@vondraaczech) October 1, 2026
Drahá paliva, drahé topení, zvýšení daní a rozpočet, který zadluží generace
Takže, pane Vondráčku, aby bylo jasno. Současná doba není lichva, na kterou jste byl nejspíše v Kroměříži a okolí zvyklý. Před volbami vaše strana naslibovala, že bude líp. Za Fialovy vlády jste křičeli, ať se zastropují paliva, jak jsou drahá. Nyní se s naftou sotva dostaneme pod 50 korun. Neděje se nic a když už, jde o kosmetické a nenápadné změny, které lidem nepomohou. Zvyšují se i ceny plynu a vláda uvažuje o zvýšení některých daní. Před volbami přitom strana Vondráčka tvrdila, že se daně zvyšovat nebudou. O deficitu státního rozpočtu a ignorování Národní rozpočtové rady nemá smysl ani mluvit. To je to vaše líp, pane Vondráčku?
Parta antibabišovských aktivistů narazila na realitu
Ne, pane Vondráčku, na realitu jsme narazili my všichni. Za vás prostě a jednoduše líp není. S Fialovou vládou jsem v mnohých věcech nesouhlasil, Její kauzy byly příšerné a chtěl jsem změnu. Určitě ale ne takovou, jakou nám dala vaše strana a koalice vůbec.
Tip: Milion za druhé dítě. Babišův nesmysl klasicky šířil i Vondráček.
Slova o makání jsou tak laciná, že je mohou vyslovovat dokola jen hlupáci
Když někdo z hnutí ANO mluví, používá slovo makat. Vondráček ve svém příspěvku napsal klasickou trapnou větu. Česko potřebuje makat a od toho je tu naše vláda. Ne, pane Vondráčku, vy skutečně nemakáte. Tedy pokud není makání maskování střetu zájmů premiéra a prázdné řeči.
Zdroje info: Autor, X
Radek Vondráček: Náhledové foto Radek Vondráček/Meta
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