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Vondráček v ráži: Hlasování o neschopnosti opozice proběhlo úspěšně

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Dennívýzva
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Je až neuvěřitelné, jak může malý bezvýznamný psík poslouchat na slovo svého pána. Co řekne, to udělá, neustále se ho zastává a snaží se upozornit na to, jak je jeho pán výjimečný a jak společně dosahují obřích úspěchů. Loajalita je bezesporu jednou z velkých předností mnohých současných politiků. Loajalita bez vlastního názoru. Zrovna včera mě v tomto ohledu zaujal příspěvek poslance Radka Vondráčka, který se vyjádřil ohledně hlasování o vyjádření nedůvěry současné vládě. Nelze se u něj nezastavit.
Radek Vondráček

Radek Vondráček

Zdroj: Radek Vondráček/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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