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Konečně někdo. Fridrichová žaluje Kancelář Poslanecké sněmovny

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Dennívýzva
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Mnozí politici u nás mají pocit, že na ně nemůže nikdo. Rozhovorům se záměrně vyhýbají. Když už se jich novináři na něco ptají, tak se snaží mlžit, případně se místo odpovědi na konkrétní otázku začnou zabývat něčím jiným. Nyní došlo i na zákazy vstupu novinářů do Poslanecké sněmovny. Kancelář Poslanecké sněmovny zakročila proti novináři Seznam Zpráv Lukáši Valáškovi a také proti Noře Fridrichové. Ta si to ale nehodlá nechat líbit a podala žalobu na Kancelář Poslanecké sněmovny. Divit se jí nelze vůbec v ničem.
Nora Fridrichová

Nora Fridrichová

Zdroj: Nora Fridrichová: Náhledové foto David Sedlecký https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nora_Fridrichov%C3%A1_2019.jpg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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