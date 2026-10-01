Konečně někdo. Fridrichová žaluje Kancelář Poslanecké sněmovny

Mnozí politici u nás mají pocit, že na ně nemůže nikdo. Rozhovorům se záměrně vyhýbají. Když už se jich novináři na něco ptají, tak se snaží mlžit, případně se místo odpovědi na konkrétní otázku začnou zabývat něčím jiným. Nyní došlo i na zákazy vstupu novinářů do Poslanecké sněmovny. Kancelář Poslanecké sněmovny zakročila proti novináři Seznam Zpráv Lukáši Valáškovi a také proti Noře Fridrichové. Ta si to ale nehodlá nechat líbit a podala žalobu na Kancelář Poslanecké sněmovny. Divit se jí nelze vůbec v ničem.
V Maďarsku novináři za Orbána uspěli
Právě tímto argumentem se na sociální síti zkušená novinářka ohání. Ostatně velký kamarád našeho premiéra Andreje Babiše z toho radost neměl. Za Viktora Orbána totiž novináři se žalobou uspěli. Nora Fridrichová chce postupovat úplně stejně. Logicky tak vidí šanci v tom, že by mohla uspět.
Tip: Zákaz vstupu do Poslanecké sněmovny. Okamurova svoboda slova v praxi.
Ostuda vládních politiků
Je zbytečné chovat se k novinářům jako ke zvěři. Vždyť pouze dělají svou práci. Pokud se novinář ptá na konkrétní otázku, má mu na ni politik odpovědět. V momentu, kdy se začne vykrucovat a hovořit o něčem jiném, je prostě a jednoduše podezřelý. Pak na politiky nadává, nazývá je mafiány a podobně. Tento slovník není třeba našemu předsedovi vlády nijak cizí. Přitom právě tímto způsobem poukazují politici obvykle na to, že jsou lháři, případně hájí svoje zájmy, nikoli zájmy nás občanů.
Premiér ČR Andrej Babiš: Foto Úřad vlády České republiky
Nejvíce uzavřené parlamenty
I na tuto skutečnost Fridrichová poukazuje. Fridrichová také píše o tom, že i někteří vládní poslanci si před ní ťukají na čelo, jelikož moc dobře ví, že se jedná o veřejnou budovu a její uzavření pro novináře je prachsprostou ostudou některých neschopných jedinců.
Najdou se i uživatelé, kteří jsou pro delší zákaz
Ano, jde o obdivovatele právě těch politiků, kteří nedokážou odpovídat na otázky a novinářům se vyhýbají. Copak to asi může být za voliče, kteří nechtějí mít informace? Odpovědět si může každý sám.
Zdroje infokód: Autor, X
Nora Fridrichová: Náhledové foto David Ssedlecký https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nora_Fridrichov%C3%A1_2019.jpg
The post Konečně někdo. Fridrichová žaluje Kancelář Poslanecké sněmovny
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