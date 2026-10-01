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Žádní tlusťoši, žádní slaboši: Hegseth svolal vojáky, budoucnost armády svěřil muži, který se vyhnul Vietnamu

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Dennívýzva
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Ministr obrany Pete Hegseth si znovu svolal vojáky do Quantica, aby jim vyložil svou vizi armády bez „tlusťochů a slabochů“. Místo strategie pro válku s Íránem, která trvá už sedmý měsíc, ale předvedl dlouhou smršť výpadů proti generálům, menšinám i novinářům. Jeho projev přitom odmítla vysílat i Fox News, kde dříve sám moderoval.
Pete Hegseth

Pete Hegseth

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2nBjXdf
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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