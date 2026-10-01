Žádní tlusťoši, žádní slaboši: Hegseth svolal vojáky, budoucnost armády svěřil muži, který se vyhnul Vietnamu

Ministr obrany Pete Hegseth si znovu svolal vojáky do Quantica, aby jim vyložil svou vizi armády bez „tlusťochů a slabochů“. Místo strategie pro válku s Íránem, která trvá už sedmý měsíc, ale předvedl dlouhou smršť výpadů proti generálům, menšinám i novinářům. Jeho projev přitom odmítla vysílat i Fox News, kde dříve sám moderoval.
Jen válečníci
Svůj takzvaný projev o stavu ozbrojených sil pronesl Hegseth ve středu na základně námořní pěchoty ve Virginii, před obří americkou vlajkou. Loni si na stejné místo svolal generály z celého světa, letos mu naslouchali nižší důstojníci a řadoví vojáci. Ty podle deníku The Wall Street Journal vybírali i podle vzhledu, uniformy a podílu tělesného tuku. Z projevu má být nově každoroční tradice.
„Už nejsme woke ani slabé ministerstvo. Zjednodušeně: žádní tlusťoši, žádní trans, žádní vousáči, žádní podivíni, žádní slaboši, žádní radikálové, jen válečníci,“ prohlásil Hegseth. Vzápětí dodal, že ideologičtí klauni jsou venku, na scénu vstupují vlastenečtí kovbojové, kteří kladou důraz na testování testosteronu. Paradoxem je, že bojoval proti „wokeismu“, který podle svých dřívějších slov už dávno vymýtil.
Hegseth: Stojí za to to zopakovat, aby to pochopila i fake news média. Už nejsme žádné woke, ani slabé ministerstvo. Jednoduše řečeno, žádní tlusťoši, žádní trans lidi, žádní vousáči, žádní podivíni, žádní slabí a žádní radikálové. Jen válečníci. pic.twitter.com/jmIA3PrKsK
— Vláďa Foltán (@VladaFoltan) September 30, 2026
Čistka, které říká odpovědnost
Ministr se nejvíc chlubil personálními řezy. Propustil podle svých slov deset procent generálů a admirálů. „Média tomu říkají čistka. Já tomu říkám odpovědnost,“ vysvětlil. Odejít podle něj museli i ti, kdo civilní kontrolu nad armádou považují jen za doporučení.
Lekce o vojenských standardech přitom uděluje muž, který to sám dotáhl nejvýš na majora. Vojáci mu kvůli chybějícím elitním bojovým kvalifikacím přezdívají „No Tab Pete“. Prezidenta Trumpa naopak nešetřil chválou a ocenil jeho „odvážné vedení“.
Novináři jako velezrádci
Velkou část projevu věnoval útokům na média. Americký tisk podle něj kvůli zpravodajství o Íránu působí hůř než íránská státní propaganda a novináři posedlí Trumpem prý nepoškozují prezidenta, ale samotné vojáky. „Je to neamerické, je to nemocné. Je to zrada národa. Vlastně je to velezrada,“ hřímal.
Jeho bývalá stanice Fox News mu ovšem tentokrát na obrazovce místo nedala. Projev, na který se Hegseth chystal i společným během kolem Pentagonu se stovkami vojáků v tričkách s nápisem „THIS IS WAR“, odvysílat odmítla.
Budoucnost války bez vojáků
Mezi stížnostmi stihl ministr ohlásit šest novinek. Vznikne velitelství autonomního boje pro roboty a drony a úřad pro náboženské záležitosti, který bude podléhat přímo vedení. Projekt „Pevnost Amerika“ má posílit strategické rezervy.
Nejvíce otázek ale vyvolal „Projekt Meridian“, stodvacetidenní studie o budoucnosti válčení. Povedou ho Elon Musk, čtyřiatřicetiletý podnikatel Palmer Luckey a třiaosmdesátiletý Newt Gingrich. Ani jeden z nich v americké armádě nikdy nesloužil. Bývalý šéf Sněmovny se přitom Vietnamu vyhnul díky odkladům kvůli studiu a otcovství. Mezi kolegy si tehdy vysloužil označení „válečný slaboch“, protože o válce mluvil tvrdě, ale sám do ní nešel.
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Náhledové foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
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