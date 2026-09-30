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„Ne, volby vyhrál Biden.“ Trumpova umělá inteligence hned první den usvědčila vlastního šéfa

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Trump chtěl Americe ukázat budoucnost. Místo toho během jediného dne předvedl, jak snadno může technologie pokazit prezidentskou show. V dokumentu o „superinteligenci“ se jeho úřad dopustil školáckého překlepu a nový vládní web poháněný umělou inteligencí vzápětí prezidentovi odporoval v otázce, kterou roky odmítá připustit: podle oficiálních výsledků volby v roce 2020 vyhrál Joe Biden.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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