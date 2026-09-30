„Ne, volby vyhrál Biden.“ Trumpova umělá inteligence hned první den usvědčila vlastního šéfa

Trump chtěl Americe ukázat budoucnost. Místo toho během jediného dne předvedl, jak snadno může technologie pokazit prezidentskou show. V dokumentu o „superinteligenci“ se jeho úřad dopustil školáckého překlepu a nový vládní web poháněný umělou inteligencí vzápětí prezidentovi odporoval v otázce, kterou roky odmítá připustit: podle oficiálních výsledků volby v roce 2020 vyhrál Joe Biden.
Vítejte v Unites States
Osmdesátiletý prezident v úterý ve Washingtonu představil takzvanou Dohodu Bílého domu o superinteligenci. Podpisy pod ni připojili šéf Googlu Sundar Pichai, ředitel Anthropicu Dario Amodei, Mark Zuckerberg z Mety, prezident OpenAI Greg Brockman, zakladatel xAI Elon Musk a šéf Nvidie Jensen Huang. Trump zároveň prohlásil za oficiální svou snahu nahradit pojem umělá inteligence výrazem „superinteligence“, zkráceně SI.
Slavnostní okamžik však pokazil drobný detail. V dokumentu, který Trump zveřejnil na síti Truth Social, stojí pod jeho podpisem titul „President of the Unites States“. Šéf Bílého domu tak podle vlastního podpisu vede jakési Spojuje státy.
“President of the Unites States” https://t.co/1eJtLlX7Nb
— Justin Amash (@justinamash) September 30, 2026
Hlídat se budou sami
Firmy se v dohodě zavázaly k pojistkám pro nejvýkonnější modely. Patří mezi ně interní monitoring, specializované dozorové týmy, nezávislé externí audity a kontrola na úrovni správních rad. Pravidelně se také budou scházet a vytvářet bezpečnostní standardy, které se jednou mohou stát zákonem. Trump dobrovolný pakt označil za „morálně závazný“, přirovnal ho k ústavě a dodal, že odvětví se dokáže z velké části hlídat samo.
Ještě před pár týdny přitom přísnější pravidla odmítal. Jedinou potřebnou pojistkou je podle něj „silný a chytrý prezident s vysokým IQ“ a lidi upozorňující na rizika označoval za zrádce. Nadšení nesdílí ani jeho vlastní příznivci. Podle analýzy převyšovala kritika jeho postoje k AI a obřím datacentrům na Truth Social podporu téměř čtyřikrát.
Web, který nesouhlasí s prezidentem
Ve stejný den Trump v pozlaceném sále Andrew W. Mellon Auditorium spustil portál America.gov. Ten má fungovat jako moderní „vstupní dveře“ do federální vlády a na dotazy odpovídá pomocí umělé inteligence. „Je to velmi velká a velmi důležitá věc,“ pochvaloval si prezident.
Portál si hned po spuštění vyzkoušelo několik návštěvníků. Na otázku, zda Trump vyhrál volby v roce 2020, odpověděl stroj bez zaváhání, že podle oficiálních certifikovaných výsledků zvítězil Joe Biden. Řada uživatelů se ovšem k odpovědím vůbec nedostala a místo nich viděla hlášku, že chat momentálně není dostupný.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
The post „Ne, volby vyhrál Biden.“ Trumpova umělá inteligence hned první den usvědčila vlastního šéfa
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