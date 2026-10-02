Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Válka podle AI: Trump se před zajetím Madura hodiny radil s Muskovým chatbotem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Donald Trump zřejmě našel nového nejbližšího poradce. Podle magazínu Time strávil prezident před zajetím venezuelského vůdce Nicoláse Madura celé hodiny vyptáváním Muskova chatbota Grok, zda budou Venezuelané slavit. Odpověď se mu zalíbila natolik, že umělou inteligenci prohlásil za geniální, a o pár týdnů později nařídil vojenskou operaci.
Trump

Trump

Zdroj: Donald Trump Truth Social
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Epeníze
Vondráček v ráži: Hlasování o neschopnosti opozice proběhlo úspěšně
Vondráček v ráži: Hlasování o neschopnosti opozice proběhlo úspěšně
Žádní tlusťoši, žádní slaboši: Hegseth svolal vojáky, budoucnost armády svěřil muži, který se vyhnul Vietnamu
Žádní tlusťoši, žádní slaboši: Hegseth svolal vojáky, budoucnost armády svěřil muži, který se vyhnul Vietnamu

Ministr obrany Pete Hegseth si znovu svolal vojáky do Quantica, aby jim vyložil svou vizi armády bez...

Konečně někdo. Fridrichová žaluje Kancelář Poslanecké sněmovny
Konečně někdo. Fridrichová žaluje Kancelář Poslanecké sněmovny

Mnozí politici u nás mají pocit, že na ně nemůže nikdo. Rozhovorům se záměrně vyhýbají. Když už se jich...

Grolich ve videu drtí Červeného: Trapnost ministra prostě baví
Grolich ve videu drtí Červeného: Trapnost ministra prostě baví

Ministr životního prostředí Igor Červený se po dlouhé době v Poslanecké sněmovně opět rozpovídal. A stálo...

„Ne, volby vyhrál Biden.“ Trumpova umělá inteligence hned první den usvědčila vlastního šéfa
„Ne, volby vyhrál Biden.“ Trumpova umělá inteligence hned první den usvědčila vlastního šéfa

Trump chtěl Americe ukázat budoucnost. Místo toho během jediného dne předvedl, jak snadno může technologie...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.