Válka podle AI: Trump se před zajetím Madura hodiny radil s Muskovým chatbotem

Donald Trump zřejmě našel nového nejbližšího poradce. Podle magazínu Time strávil prezident před zajetím venezuelského vůdce Nicoláse Madura celé hodiny vyptáváním Muskova chatbota Grok, zda budou Venezuelané slavit. Odpověď se mu zalíbila natolik, že umělou inteligenci prohlásil za geniální, a o pár týdnů později nařídil vojenskou operaci.
Hodiny s chatbotem
Zákulisní informace, které magazínu poskytl člověk z prezidentova okolí, nabízejí mrazivý pohled na to, jak se v současném Bílém domě dělají zásadní rozhodnutí. V prosinci 2025, zhruba sedm měsíců poté, co Elon Musk opustil úřad pro vládní efektivitu DOGE, se s Trumpem tajně sešel v Oválné pracovně. Prezident tam podle zdroje strávil hodiny dotazy na umělou inteligenci, přičemž ho zajímalo hlavně jeho vlastní prezidentství a odkaz, který po sobě zanechá.
Padla ovšem i otázka, jak by Venezuelané přijali zajetí svého prezidenta. Grok ochotně odpověděl, že Maduro je hluboce nepopulární a represivní diktátor, jehož pád by mnoho lidí nejspíš oslavovalo. Žádné převratné zjištění to nebylo. Americká armáda už od září útočila na venezuelské lodě, které Trump bez jakýchkoli důkazů označil za pašeráky drog, a na situaci se Groka podle magazínu The Atlantic vyptávali i běžní uživatelé. Chatbot tak prezidentovi v podstatě jen převyprávěl, co si předtím přečetl na internetu.
bonkers anecdote in Time about Trump and Grok: „Since returning to office, Trump has marveled at AI’s capabilities. He is increasingly in thrall to the tech executives courting him. In December 2025, Elon Musk returned to the Oval Office for a clandestine meeting. Trump spent… pic.twitter.com/D2toJ2gXgT
— Aaron Rupar (@atrupar) October 1, 2026
Když pak americké jednotky 3. ledna Madura zajaly a v ulicích se skutečně slavilo, odcházel Trump podle svého okolí s přesvědčením, že je Grok geniální.
Venezuelská euforie
Jenže chatbot nemyslí ani neuvažuje, pouze skládá odpovědi z dat, na kterých byl vycvičen. Bleskový úspěch ve Venezuele přesto prezidenta povzbudil k tažení proti Íránu, od kterého čekal stejně rychlé a čisté vítězství. Válka, která měla trvat pár týdnů, se ale táhne už sedmý měsíc.
Ani samotná Venezuela přitom zdaleka nedopadla tak růžově, jak chatbot sliboval. Maduro sedí v americké vazbě a u federálního soudu se brání obvinění z obchodu s drogami. Svobodných voleb se Venezuelané dodnes nedočkali a jejich ropné bohatství dál kontrolují Spojené státy.
Grok vybírá i cíle
Trumpova důvěra v Muskovu umělou inteligenci se mezitím propsala přímo do armády. Šéf oddělení umělé inteligence v Pentagonu v červnu přiznal, že vládní verze Groku pomáhala během války s Íránem s nasazováním sil a výběrem cílů. Muskův vliv navíc dál roste: miliardář nyní spolu s Palmerem Luckeyem povede armádní studii o budoucnosti válčení, ačkoliv ani jeden z nich v armádě nikdy nesloužil.
Geniální rádce, který neposlouchá
Prezidentova posedlost umělou inteligencí dávno přerostla rámec státních záležitostí. Svůj účet na Truth Social zaplavuje vygenerovanými obrázky, na kterých se zpodobňuje jako Ježíš nebo superhrdina. V únoru na něm skončilo i rasistické video zobrazující Baracka a Michelle Obamovy jako opice. Jakoukoli přísnější regulaci technologie přitom Trump odmítá a dohoda, kterou tento týden uzavřel s technologickými miliardáři, stojí z velké části jen na tom, že se firmy budou hlídat samy.
Ironií celého příběhu je, že umělá inteligence prezidentovi nemusí vždy přitakávat. Jeho nový vládní portál America.gov, který má podle Trumpa lidem ušetřit spoustu času i omylů, hned po spuštění na otázku, kdo vyhrál volby v roce 2020, suše odpověděl: Joe Biden. Takovou radu od svého geniálního rádce si ovšem prezident vzít zřejmě nehodlá.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Donald Trump Truth Social
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