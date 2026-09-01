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Hmyz kdysi vypadal jako tvor mezi dvěma světy. Měl šest nohou, ale na břiše mu stále zůstávala „pádla“ do vody

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Hmyz dnes působí jako dokonale suchozemský vynález. Brouci lezou po kůře stromů, mravenci budují podzemní města, motýli létají mezi květy a kobylky skáčou po loukách. Jejich dávní předkové však pocházeli z vodního prostředí a přechod na souš zřejmě nebyl okamžikem, kdy nějaký pradávný členovec jednoduše vylezl na břeh a už se neohlédl.
Hmyz kdysi vypadal jako tvor mezi dvěma světy. Měl šest nohou, ale na břiše mu stále zůstávala „pádla“ do vody

Hmyz kdysi vypadal jako tvor mezi dvěma světy. Měl šest nohou, ale na břiše mu stále zůstávala „pádla“ do vody

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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