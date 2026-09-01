Skořicové kynuté rohlíčky plněné tvarohem: Měkké sladké pečivo ke kávě

Kynuté s rohlíčky tvarohovou náplní vypadají na stole slavnostně, i když nejde o žádné složité cukrářské cvičení. Stačí, aby se po kuchyni začala držet vůně másla, skořice a sladkého , a obyčejná svačina najednou působí o poznání lépe. Dobré na nich je i to, že nejsou vyloženě přeslazené. kynutého těsta Tvaroh v náplni má smysl: zvláční ji, dodá jí chuť a uvnitř rohlíčku není jen anonymní sladká hmota.
U
kynutého pečiva se často rozhodují maličkosti. Kolik tekutiny těsto vezme, jak tenký plát vyválíte, jak se trojúhelníky nařežou a z které strany se začnou stáčet. Jedna věc si ale zaslouží pozornost hned na začátku: náplň nesmí být řídká. Vodnatý se při pečení rád dostane ven, rohlíčky se otevřou a z pěkného tvaru moc nezůstane. Když po stočení nevypadají jako z vitríny, nevadí. Trouba je umí docela slušně srovnat. tvaroh Recept na skořicové kynuté rohlíčky s tvarohovou náplní
Doba přípravy: 1 hodina 45 minut Co potřebujeme 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 80 g rozpuštěného másla 70 g moučkového cukru 1 ks vejce 25 g čerstvého droždí 1 sáček vanilkového cukru 1 lžička mleté skořice 1 špetka soli
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 2 – 3 lžíce moučkového cukru 1 ks žloutku 1 sáček vanilkového cukru 1/2 lžičky mleté skořice trochu citronové kůry
Dokončení: podle potřeby moučkový cukr na posypání trochu rozpuštěného másla na potření Postup přípravy jemných skořicových rohlíčků s tvarohem
1. Z části
vlažného mléka, droždí, lžičky cukru a trochy mouky udělejte kvásek. Nechte ho zhruba 10 až 15 minut stát, až se probudí a na povrchu začne pěnit.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr, vanilkový cukr, skořici a sůl. Přidejte vejce, rozpuštěné máslo, zbytek mléka a hotový kvásek. Vypracujte hladké, pružné těsto. Nemělo by se trhat ani se rozpadat, spíš držet pěkně pohromadě.
3. Mísu přikryjte a těsto nechte kynout asi 60 minut na teplém místě. Objem by se měl přibližně zdvojnásobit. Pokud je v kuchyni chladněji, dejte mu klidně pár minut navíc. Kynuté těsto nemá rádo spěch.
Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Když rohlíček voní po buchtě: Skořicové kynuté rohlíčky plněné tvarohem zmizí z plechu dřív, než stihnou vychladnout
4. Během kynutí připravte náplň. Promíchejte
tvaroh, moučkový cukr, žloutek, vanilkový cukr, skořici a případně také citronovou kůru. Jestli tvaroh pouští hodně vody, nechte ho chvíli okapat nebo ho opatrně vymačkejte.
5. Vykynuté těsto rozdělte na dvě části. Každou rozválejte a nakrájejte na trojúhelníky. Použít se dá i obdélníkový plát silný přibližně 4 mm; rohlíčky se pak jen stáčejí trochu jinak, na chuti to nic nemění.
6. Na širší konec každého kousku dejte trochu
tvarohové náplně a zarolujte směrem ke špičce do tvaru rohlíčku. Hotové kousky skládejte na plech vyložený pečicím papírem.
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7. Rohlíčky nechte ještě 15 až 20 minut dokynout. Pečte je při
175 až 180 °C přibližně 15 až 20 minut, jen do chvíle, kdy začnou lehce zlátnout. Přetažené kynuté těsto rychle ztrácí vláčnost.
8. Ještě teplé rohlíčky potřete
rozpuštěným máslem. Až vychladnou, poprašte je moučkovým cukrem. Víc není potřeba.
TIP: Pro výraznější vůni můžete do náplně přidat hrst rozinek. Předem je namočte v horké vodě nebo v rumu. Často kladené otázky o skořicových rohlíčcích
Můžu použít jen hladkou mouku?
Ano. Některé recepty míchají hladkou a polohrubou mouku, tady ale
500 g hladké mouky stačí. Těsto díky ní zůstane jemné a dobře se s ním pracuje.
Co když mi náplň vytéká?
Většinou za to může příliš řídký
tvaroh nebo zbytečně velká dávka náplně. Dejte jí raději méně. Při stáčení rohlíčky nemačkejte, jen je pevně zarolujte.
Jde do náplně přidat rozinky?
Ano, je to běžná úprava. Rozinky ale předem spařte nebo namočte, aby při pečení zbytečně nevytahovaly vlhkost z tvarohu.
Jak rohlíčky skladovat?
Po vychladnutí je uložte do dózy nebo je přikryjte čistou utěrkou. Nejlepší jsou v den upečení a pak ještě druhý den. Když trochu oschnou, pomůže krátké prohřátí v troubě.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Se souhlasem Healthline Romany Rubášové