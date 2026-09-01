Motorola s baterií velikou 7000 mAh a 5G klesla pod 6 000 Kč. Za podobné peníze dnes lepší telefon nekoupíte

Když Motorola v březnu 2026 uvedla model moto g57 power na evropský trh s doporučenou cenou 279 eur, vypadal jako solidní, ale nijak převratná nabídka. Jenže za necelých šest měsíců se stalo něco, co z něj dělá jednu z nejzajímavějších koupí v segmentu do šesti tisíc. Cena spadla o téměř 30 %. Na
Alze se dnes prodává za 5 990 Kč, DATART ho nabízí za 5 999 Kč a na Heurece evidují české nabídky od 5 335 Kč. V Polsku klesl z původních 1 399 zł na 999 zł. Nejde o jednorázový kupón jednoho obchodu; pod šest tisíc se model drží paralelně u více prodejců, což naznačuje spíš novou tržní hladinu než bleskový výprodej. A právě v tomto cenovém pásmu je kombinace 7 000mAh baterie, 5G konektivity, 256 GB úložiště a 120Hz displeje něco, co konkurence jednoduše nedává dohromady. Proč je ta baterie tak důležitá
Sedm tisíc miliampérhodin. To číslo je potřeba zasadit do kontextu. Většina konkurentů v kategorii do 6 000 Kč pracuje s kapacitou 5 000 až 6 000 mAh. Motorola jde o celý tisíc výš než nejbližší soupeři a o dva tisíce výš než průměr segmentu. V praxi to podle výrobce znamená až 60 hodin provozu a nabíjení jednou za dva dny. Při reálném mixu sociálních sítí, navigace a občasného videa počítejte se dvěma až třemi dny bez zásuvky. Při intenzivnějším používání spíš s dnem a půl až dvěma dny.
Motorola navíc uvádí, že baterie si po tisíci nabíjecích cyklech udrží přes 80 % kapacity. To je detail, který v produktových listech levnějších telefonů běžně nenajdete, a pro člověka, který si telefon kupuje na tři až čtyři roky, je podstatnější než pár megapixelů navíc.
Co dostanete, a co ne
Specifikace moto g57 power na papíře vypadají jako telefon za osm tisíc:
Displej: 6,72″ IPS LCD, FHD+, 120 Hz Procesor: Snapdragon 6s Gen 4 Paměť: 12 GB RAM / 256 GB úložiště Konektivita: 5G, dual SIM + eSIM Fotoaparát: 50 + 8 Mpx vzadu, 8 Mpx vpředu Odolnost: IP64 Systém: Android 16
Jenže kompromisy tu jsou a je fér je pojmenovat. Displej je LCD, nikoliv AMOLED; barvy a kontrast prostě nebudou na úrovni konkurentů s OLEDem. Nabíjení běží na 30 W, což při sedmitisícové baterii znamená delší čekání u kabelu než u rivalů s 45W nebo 68W adaptérem. Telefon váží 210,6 gramu, což poznáte v kapse. Slot na paměťové karty chybí, 256 GB je vše, co máte. A v balení nenajdete nabíjecí adaptér, jen kabel a silikonový obal. Kdo kupuje první smartphone pro rodiče, musí počítat s dokoupením nabíječky.
Jak si stojí proti konkurenci do 6 000 Kč
Tady se láme chleba. Podívali jsme se na tři nejrelevantnější rivaly, které se dají v českých obchodech pořídit za podobné peníze:
Model Cena od Displej Baterie Nabíjení RAM/úložiště Motorola moto g57 power 5 335 Kč LCD 120 Hz 7 000 mAh 30 W 12/256 GB Samsung Galaxy A16 5G 3 950 Kč AMOLED 90 Hz 5 000 mAh 25 W 4/128 GB realme 14T 5G 4 799 Kč AMOLED 120 Hz 6 000 mAh 45 W 8/256 GB POCO M7 Pro 5G 5 499 Kč AMOLED 120 Hz 5 110 mAh 45 W 8/256 GB
Samsung Galaxy A16 5G je výrazně levnější a má AMOLED panel, ale se 4 GB RAM a 128 GB úložiště patří do jiné výkonnostní kategorie. Realme 14T nabídne lepší displej i rychlejší nabíjení, ovšem s baterií o tisíc mAh menší. POCO M7 Pro přidává optickou stabilizaci fotoaparátu, ale jeho baterie je o téměř 1 900 mAh menší.
Vzorec je jasný. Konkurence umí lépe svítit, rychleji nabíjet a v některých případech lépe fotit. Ale žádný z těchto telefonů nedokáže nabídnout stejně velkou baterii a zároveň 5G a 256 GB úložiště za cenu pod šest tisíc.
Pro koho to dává smysl, a pro koho ne
Pokud je vaší prioritou displej na sledování filmů nebo rychlé dobíjení mezi schůzkami, sáhněte po realme 14T nebo POCO M7 Pro. Moto g57 power je telefon pro lidi, kteří chtějí zapomenout na nabíječku. Pro pendlery, řidiče, rodiče s dětmi na výletě, pro kohokoli, kdo tráví den daleko od zásuvky.
Zajímavý je i kontrast uvnitř samotné Motoroly. Na Alze najdete Motorola Edge 70 Fusion za 9 990 Kč, se 7 000mAh baterií, AMOLED displejem o frekvenci 144 Hz, Snapdragonem 7s Gen 3, odolností IP69 a 68W nabíjením. Připlácíte čtyři tisíce za lepší displej, výkon a rychlost nabíjení. Ne za delší výdrž.
Ke dni 31. srpna 2026 je moto g57 power v české oficiální distribuci s 24měsíční zárukou za cenu, která dává smysl. Podstatná část zlevnění už proběhla, další pokles o nižší stovky je možný, ale čekat na dramatický pokles by byla sázka proti logice trhu. Kdo chce telefon, u kterého výdrž baterie není kompromis, ale hlavní disciplína, tohle je dnes v Česku jedna z nejsilnějších voleb za své peníze.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman