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Jak se z vážených dam staly štvanou zvěří: Jejich krása a chytrost podkopávala církevní hodnostáře

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Kdysi to byly vážené dámy. Míchaly lektvary života, uzdravovaly muže zraněné v bojích. V antickém Řecku měly vážnost a cenili si jich i učenci a racionálně smýšlející filozofové, kteří věděli, jakou má příroda moc (obzvláště v rukou ženy).
Jak se z vážených dam staly štvanou zvěří: Jejich krása a chytrost podkopávala církevní hodnostáře

Jak se z vážených dam staly štvanou zvěří: Jejich krása a chytrost podkopávala církevní hodnostáře

Zdroj: Ground Picture / Shutterstock
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