Mourinho platí za bydlení v Madridu půl milionu měsíčně. Vila má výtah, bazén a bydlel v ní slavný zpěvák

Dne 11. června 2026 Real Madrid oficiálně oznámil návrat portugalského trenéra. Smlouva běží do 30. června 2029, nástup do předsezóny proběhl 13. července. Mourinho ale nevrátil jen trenérskou legitimaci. Vrátil se i do čtvrti, kterou si vybral už při prvním madridském angažmá v roce 2010, do La Fincy v Pozuelu de Alarcón, jedné z nejstřeženějších a nejdražších rezidenčních zón ve Španělsku. A s ní i k nájmu, který běžného českého nájemníka spolehlivě odzbrojí.
Půl milionu v korunách: jak se k číslu dospělo
Částka 20 000 eur měsíčně se v souvislosti s Mourinhovým madridským bydlením objevuje opakovaně. Poprvé ji v srpnu 2010 přinesl idealista/news s odkazem na deník El Mundo, aktuální profily z léta 2026 mluví o stejném řádu. Přesná nájemní smlouva veřejně k dispozici není, bezpečné je tedy psát „přibližně 20 000 eur“.
Při kurzu České národní banky vyhlášeném pro 31. srpna 2026 (24,125 Kč za euro) to vychází na 482 500 Kč měsíčně. Zaokrouhleně půl milionu. Pro srovnání: nejdražší otevřeně naceněný vilový pronájem, který se nám podařilo dohledat v Praze, je reprezentativní vila v Praze 5 za 327 000 Kč měsíčně. Mourinho je o 155 500 Kč výš. A oproti průměrnému dosaženému nájmu v Praze 6 podle reportu Svoboda & Williams za první pololetí 2026 (50 190 Kč) platí téměř desetinásobek.
Co za ty peníze dostane
Vila, do které se Mourinho podle veřejně dostupných popisů nastěhoval, nabízí parametry, které se v českém kontextu těžko hledají:
- Obytná plocha: přibližně 1 400 m²
- Pozemek: přes 5 000 m²
- Dispozice: dvě nadzemní podlaží plus suterén
- Vybavení: výtah, bazén, zahrady, relaxační venkovní zóny, vysoké stropy, velké prosklené plochy
- Interiér: plně zařízený, dobové zprávy z roku 2010 zmiňují design studia A-Cero
Před Mourinhem vilu obýval Alejandro Sanz, madridský zpěvák a držitel čtyř cen Grammy. Podle lokálního média z Pozuela Sanz tehdy koupil jinou nemovitost ve stejné urbanizaci. Zda jde v roce 2026 doslova o stejnou parcelu a budovu jako v první mourinhovské etapě, veřejné zdroje jednoznačně nepotvrzují, doložená je kontinuita lokality a typu rezidence.
La Finca: fotbalová enkláva za bránou
La Finca není jen drahá adresa. Je to uzavřený ekosystém s přísnou kontrolou vstupu, soukromou ostrahou, kamerami a hlídkami. Velké parcely, zeleň, ticho. Už v roce 2010 o ní El País psal jako o místě, kde se potkávají sportovní hvězdy, celebrity a velmi bonitní klientela. Historicky tu bydleli Cristiano Ronaldo, Raúl nebo Fernando Torres. Dnes se v souvislosti s lokalitou zmiňují jména jako Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Diego Simeone či Antoine Griezmann.
Mourinhových 20 000 eur měsíčně je v rámci La Fincy vysoká, ale nikoli rekordní částka. Aktuální nabídky v lokalitě sahají až na 29 000 eur měsíčně. Ronaldo platil v roce 2009 podle lokálního reportu rovněž 20 000 eur, El País o rok později popsal jednu z levnějších vil v areálu za 12 000 eur. A nejluxusnější prodejní nabídka v La Fince, vila za zhruba 350 milionů korun, ukazuje standard typu soukromé spa, vyhřívaný bazén, vířivka, sauna, masážní místnost a garáž pro sedm až deset aut. Mourinhův dům nemusí mít všechno z toho. Ale hraje ve stejné lize.
Tři roky, sedmnáct milionů
Pokud nájem zůstane na úrovni 20 000 eur po celou dobu smlouvy do 30. června 2029, vychází jednoduchý redakční výpočet na 36 měsíců krát 20 000 eur, tedy 720 000 eur. V korunách při aktuálním kurzu: 17,37 milionu. Reálně bude číslo mírně nižší, Mourinho nastoupil až 13. července 2026, takže první měsíc se počítá poměrně. Ale řád zůstává.
Už v květnu 2010 Mourinhův poradce objížděl La Fincu a školy v okolí. O šestnáct let později se trenér vrátil do stejného bezpečnostního a sociálního prostředí, v němž byl podle El Debate „šťastný“. Podle nás to není jen otázka komfortu. Je to signál: Mourinho se v Madridu zařizuje na delší pobyt, ne na epizodu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner