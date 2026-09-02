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Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků

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Google se snaží dostat Gemini kamkoliv, kam to jen jde. Dokonce se nabízí i v Obchodě Play, a to ve vyhledávání. Sice je funkce nazvaná...
Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků

Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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