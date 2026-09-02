Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků
Google už dávno nečeká na jednu aktualizaci systému ročně. Dnes už běžně posílá novinky skrze aktualizace...
Dnes jsme se již dočkali novinek Poco F9 Pro a F9 Ultra, ale společnost v relativní tichosti ještě...
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