Brno se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se pochod i shromáždění

Lidé v Brně budou moct v úterý 3. listopadu podpořit veřejnoprávní média na několika akcích. Pochod pořádá studentská iniciativa Média nedáme MUNI. V 16:36 se na náměstí Svobody v centru města koná shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pořádaná iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.
K výstražné akční stávce vyhlášené Výborem solidarity studentů, který propojuje studenty napříč republikou, se v Brně připojí třeba studenti z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického.
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Protesty přicházejí poté, co vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění.
Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí.
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Pracovníci ČT a ČRo v Brně se zapojí do celodenní stávky. „Nepůjdeme do práce. Kdo stávkuje a nepracuje, ten den nepobírá mzdu,“ řekla ČTK za iniciativu Veřejnoprávně Alena Hesová. V 16:36 se pak pracovníci rozhlasu i televize chtějí potkat na náměstí Svobody. Na akci promluví pracovníci ČT a ČRo, osobnosti brněnské kulturní scény či akademici a vědci, zahraje a zazpívá Jiří Pavlica, Hana Ulrychová nebo Kvietah.
Akce svolaná iniciativou Média nedáme MUNI začne v 15:30 na Zelném trhu, kde se účastníci sejdou, aby si vyrobili transparenty. Za doprovodu bubnování a živé hudby pak vyrazí na náměstí Svobody a připojí se ke shromáždění v 16:36. „Jdeme jako studenti a občané, za univerzitu jako instituci nemluvíme,“ uvedla iniciativa na instagramu.
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Výstražnou akční stávku na podporu veřejnoprávních médií na úterý vyhlásila také platforma Výbor solidarity studentů. Přidají se k ní například studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického, její děkan na 3. listopadu vyhlásil děkanské volno.
„Uspořádat můžete happening, performance, veřejné čtení manifestu, DJ set, diskuse nebo jinou formu občanského vyjádření,“ uvedla fakulta na instagramu. Rektorské volno pro všechny účastníky akční stávky vyhlásilo na úterý od 14:00 i vedení Janáčkovy akademie múzických umění.
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Vedení Masarykovy univerzity dnes večer rozhodlo, že studentům, kteří se připojí k protestům, bude absence ve vyučování omluvena. „Univerzita dlouhodobě zastává názor, že nezávislá média veřejné služby představují jeden z pilířů demokratické společnosti. Současně také plně respektuje právo studentů svobodně vyjadřovat své názory a postoje i volit takové formy občanské angažovanosti, které považují za přiměřené,“ uvedla v prohlášení na webu.
S podporou studentské komory akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity dnes vyjádřili nesouhlas s děním ve Sněmovně a podporu protestujícím studenti této fakulty. Své prohlášení dnes rozeslali médiím.
Zapojení do výstražné akční stávky řeší studenti z Mendelovy univerzity v Brně. Předseda Studentské komory Akademického senátu Daniel Taraba dnes ČTK sdělil, že plně podporují kolegy studenty, kteří do stávky vstoupili, nebo vstoupí, o svém zapojení však zatím jednají a nechávají to otevřené. Zároveň uvedl, že podporují účast studentů Mendelovy univerzity na shromáždění v 16:36.