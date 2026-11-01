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Brno se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se pochod i shromáždění

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Studenti, pracovníci veřejnoprávních médií i další podporovatelé vyjdou v úterý do ulic Brna. Několik akcí má upozornit na plánované změny ve financování České televize a Českého rozhlasu, které podle kritiků mohou ohrozit jejich nezávislost. Chystá se pochod, shromáždění i výstražná stávka.
Brno se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se pochod i shromáždění

Brno se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se pochod i shromáždění

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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