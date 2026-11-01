Nutriční poradci varují: nejlepší vejce k snídani nejsou smažená

Volské oko se slaninou patří v mnoha domácnostech k víkendovému ránu stejně samozřejmě jako káva. Odborníci na výživu ale mají v pořadí úprav vajec jasno a pánev v něm vychází hůř, než by si milovníci smaženého přáli. Na čem jejich výhrady stojí a dá se smažené vejce aspoň trochu vylepšit?
Vejce se z černé listiny vrátila na talíř
Žloutek je bohatý na cholesterol, a proto vajíčka dlouho platila za jídlo, které má na talíř přijít jen občas. Na tak přísném omezení už ale výživoví odborníci netrvají. Většinu cholesterolu, který v těle koluje, totiž vyrobí játra a u většiny zdravých lidí umějí výrobu sama ztlumit ve dnech, kdy ho víc přijde z jídla. Na hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi má podle současných poznatků větší vliv množství nasycených tuků v celém jídelníčku.
Při vyváženém jídelníčku je podle nutriční terapeutky jedno vejce denně rozumná míra. Ilustrační foto. Zdroj: Sincerely Media / Unsplash.
Podle nutriční terapeutky Šárky Knížkové, se kterou mluvily Seznam Zprávy, je jedno vejce za den rozumná míra i pro lidi, jimž cholesterol z jídla zvedá hodnoty v krvi víc než ostatním, pokud jinak jedí vyváženě. Výhrady odborníků se proto soustředí hlavně na to, co se s vejcem děje v kuchyni.
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Dietologové se v tom, která úprava je nejšetrnější, shodují poměrně jednoznačně. Na první místa řadí vejce vařená ve skořápce a ztracená vejce pošírovaná v horké, ale nevařící vodě. Obě metody trvají krátce, nepotřebují ani kapku tuku a teplota při nich nepřesáhne zhruba 100 °C.
Vaření přitom vejci prospívá. Uvařený bílek je pro trávicí enzymy přístupnější a horká voda si zároveň poradí s případnými bakteriemi. Výživový poradce Rudolf Pohl v rozhovoru pro Novinky doporučuje spíš vejce naměkko, protože tekutý žloutek se při nich nepřehřeje a vitaminy v něm vydrží lépe. Natvrdo uvařené vejce se podle něj tráví o něco pomaleji. I vejce natvrdo ovšem odborníci obecně řadí mezi zdravé způsoby přípravy.
Co se žloutkem udělá rozpálená pánev
Na pánvi se vejce dostane do přímého kontaktu s horkým povrchem, vzduchem i světlem. Vitaminu A ve vejci při smažení ubývá a čím déle pánev hřeje, tím je ztráta větší. Teplo navíc nahrává oxidaci cholesterolu ve žloutku a oxidovaný cholesterol vědci spojují s poškozováním cév.
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Rozdíl změřili vědci z kanadské University of Alberta ve studii, kterou otiskl odborný časopis Journal of Agricultural and Food Chemistry. Zkoumali vejce obohacená o omega-3 mastné kyseliny a smažené žloutky v nich obsahovaly zhruba o třetinu víc produktů oxidace cholesterolu než vařené. Autoři to vysvětlují tím, že pánev měla kolem 177 °C, kdežto vařící voda měla necelých 100 °C a žloutek navíc chránil obal z bílku a skořápky. Zároveň dodávají, že naměřené množství zůstalo hluboko pod hranicí, kterou považují za škodlivou.
Kalorie a nasycené tuky přidá pánev
Samotné vejce má kolem 77 kilokalorií. Smažení se ale bez oleje nebo másla obvykle neobejde a každá lžíce tuku energetickou hodnotu snídaně zvedne. Pro toho, kdo počítá kalorie, je proto hrnec s vodou výhodnější než pánev, protože vejce v něm žádnou energii navíc nenabere.
Ještě víc záleží na tom, na čem se smaží a co se k vejci přidá. Živočišné tuky a uzeniny mají vysoký podíl nasycených mastných kyselin. Knížková upozorňuje, že když se cholesterol potká s nasycenými tuky, jeho škodlivost roste. U klasické snídaně s anglickou slaninou tak velkou část rizika přidává příloha.
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Vařené a smažené vejce se liší teplotou při přípravě, potřebou tuku, energetickou hodnotou i množstvím produktů oxidace cholesterolu ve žloutku:
Parametr Vařené vejce Smažené vejce Teplota při přípravě nepřesáhne zhruba 100 °C pánev ve studii kolem 177 °C Tuk na přípravu nepotřebuje ani kapku obvykle olej nebo máslo Energetická hodnota kolem 77 kcal samotného vejce kolem 77 kcal vejce a k tomu každá lžíce tuku Produkty oxidace cholesterolu ve žloutku méně než u smaženého zhruba o třetinu víc než u vařeného, hluboko pod hranicí, kterou autoři studie považují za škodlivou Smažené vejce bez výčitek? Pomůže pár úprav
Úplně se volského oka vzdávat nemusíte. Stačí při přípravě:
dát na pánev jen tenkou vrstvu tuku; použít olej, který je na smažení výslovně určený; vejce smažit krátce a na mírnějším plameni, bez dlouhého opékání do hněda. Přečtěte si také: Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč
Pánev nerozpalujte tak, aby z ní začal stoupat dým. Kouřící olej je znamení, že se tuk začal rozkládat a tvoří se v něm volné radikály.
Místo slaniny se k vejci hodí zelenina. Na pánev můžete přihodit hrst špenátu, pár plátků cukety nebo papriku. Vejce samo žádnou vlákninu neobsahuje, takže zelenina snídani doplní právě o ni. Kdo má vysoký cholesterol, cukrovku nebo nemoc srdce, měl by množství vajec a způsob jejich přípravy probrat se svým lékařem.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zdravi-jsou-zdravejsi-natvrdo-nebo-namekko-pravdy-a-myty-o-vejcich-40570922, https://en.engormix.com/poultry-industry/poultry-egg-quality/oxidative-stability-omega-polyunsaturated_a36347/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-jidlo-vejce-zdravi-cholesterol-273968, https://gulfnews.com/food/whats-the-healthiest-way-to-consume-eggs-1.1602081582571, https://www.denik.cz/zdravi/kolik-vajec-denne.html, https://www.denik.cz/zdravi/vajicka-chorestelor-hubnuti.html, https://www.fitandwell.com/news/healthy-eating-this-is-the-healthiest-way-to-cook-eggs-says-research, https://www.healthline.com/nutrition/eating-healthy-eggs