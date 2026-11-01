Většina majitelů nadzemních bazénů sype chlor zbytečně často. Stačí vyměnit typ filtrace a chemie klesne na minimum

Bazén o průměru 3,66 metru je napuštěný týden a voda se začíná mléčně kalit. Většina majitelů v té chvíli sáhne po kyblíku s chlorem, nasype šokovou dávku a přidá projasňovač. Za tři dny je zákal zpátky. Chemie přitom často dohání práci, kterou měl odvést filtr. Malá kartušová filtrace dodávaná v setech s bazény jede na hraně výkonu, rychle se zanáší a nečistoty, pyl ani jemný prach z vody nestačí vytáhnout. Na řadu pak přichází chlor, přestože problém je z velké části mechanický. Písková filtrace dezinfekci nenahradí. Když ale běží s dostatečným výkonem a voda má správné pH, drží bazén stabilní a mimořádné zásahy se stávají výjimkou.
Kartušová filtrace vs. písková: kde se ztrácí čistá voda
Kartuše je papírová vložka složená do harmoniky. Podle Marimexu se musí několikrát týdně vyjmout, proprat a během sezony několikrát vyměnit. Jakmile se zanese, klade vodě odpor, průtok klesá a s ním i reálný účinek filtrace. Majitel to pozná až podle toho, že voda ztrácí jiskru.
Rezerva bývá navíc mizivá. Oblíbená kartušová filtrace Marimex C530 zvládá 1,7 m³ za hodinu a výrobce ji uvádí pro bazény do 7 m³. Bazén Tampa 3,66 × 0,91 m pojme 6,7 m³ vody. Jedno parné odpoledne, letní bouřka a pět dětí ve vodě stačí, aby filtr přestal zvládat tempo.
Písek funguje jinak. Nečistoty zachytává v celém objemu náplně a údržba se omezuje na proplach, který se dělá zhruba jednou týdně přepnutím ventilu. Náplň vydrží roky. Intex u své pískové filtrace počítá s výměnou písku jednou za pět let, u jiných značek se uvádí rozmezí tři až pět let. Kartuši naproti tomu Intex doporučuje měnit přibližně každé dva týdny.
Z toho plyne i náš redakční úsudek. Kdo pravidelně bojuje se zákalem a řeší ho chemií, platí za slabou filtraci dvakrát: za nové vložky a za šokové přípravky, které vodu krátce spraví, ale příčinu nechají na místě.
Jaký výkon filtrace potřebuje bazén 3 až 3,5 metru
Marimex ve svém průvodci bazénovou chemií doporučuje, aby filtr celý objem bazénu přečerpal dvakrát denně, ideálně ve dvou fázích, ráno a večer. Pro nejrozšířenější malé bazény vychází:
Bazén Objem vody Doporučený výkon filtrace Denní chod při 2 m³/h Tampa 3,05 × 0,76 m 3,8 m³ 1,2 až 4 m³/h cca 3,8 hodiny Tampa 3,66 × 0,91 m 6,7 m³ 2 až 4 m³/h cca 6,7 hodiny
Výpočet je prostý. Bazén s 6,7 m³ potřebuje denně přefiltrovat 13,4 m³ a filtrace s průtokem 2 m³/h na to spotřebuje necelých sedm hodin čistého chodu.
Kolik stojí přechod na pískovou filtraci a co se vrátí
Ceny v době naší rešerše vypadají takto:
kartušová filtrace Marimex C530 v OBI: 990 Kč Marimex ProStar 2000 bez hadic: 1 990 Kč Marimex ProStar 2000 s hadicemi: 2 390 Kč filtrační písek 25 kg: 249 Kč pískové čerpadlo Bestway 3 028 l/h v OBI: 2 799 Kč
U Bestwaye pozor na nominální číslo v názvu. Skutečný průtok uvádí prodejce 2 082 litrů za hodinu, výkonem je tedy blízko ProStaru. Startovní rozdíl mezi kartušovým setem a pískovou filtrací s pískem vychází zhruba na 1 650 Kč. Před sezonou 2026 je rozumné počítat s akcemi i výpadky skladových zásob, protože v květnu a červnu se o filtrace přetahuje nejvíc zákazníků.
Elektřina jde lehce do mínusu. Kartuše C530 má příkon 45 W, ProStar i Bestway 85 W. Při šesti hodinách chodu denně po dobu 90 letních dnů činí rozdíl asi 21,6 kWh, při ceně 6 Kč za kilowatthodinu tedy kolem 130 Kč za sezonu. Slabší kartuše by navíc musela kvůli nižšímu průtoku běžet déle, takže reálný rozdíl bude spíš menší.
Úspora vzniká na jiné straně účtu. Základní provozní dávku dezinfekce určuje objem vody a ten zůstává stejný. Marimex pro Tampu 3,05 m uvádí orientačně tři chlorové tablety týdně, pro 3,66 m čtyři. Odpadají však výměny kartuší během sezony, opakované šokové dávky, projasňovače, vločkovače a hlavně víkendy strávené zachraňováním zelené vody. Právě tady se podle nás rozdíl 1 650 Kč vrací, a to tím rychleji, čím víc zákalů majitel v minulých letech řešil.
Výměnu filtrace zvládne každý sám, jen je potřeba zkontrolovat průměry. ProStar 2000 se dodává se dvěma hadicemi o průměru 32 mm a čtyřmi sponami, připojení počítá s variantou 32/38 mm. Pokud má bazén ve stěně průchodky na 38 mm a filtrace hadice 32 mm, Intex doporučuje dokoupit sadu s adaptéry. Písková filtrace se kupuje jako celek s vlastním čerpadlem, nádobu s pískem ke starému kartušovému čerpadlu připojit nelze.
pH a test místo chloru naslepo
Ani nejlepší písek nezachrání vodu, do které se dávkuje odhadem. Účinnost chloru stojí na pH. Mountfield doporučuje držet hodnotu mezi 7,0 a 7,4 a upozorňuje, že nad touto hranicí chlor ztrácí sílu a vysrážený vápník způsobuje mléčný zákal. Marimex na etiketě přípravku pH- jde přísněji a za ideál považuje 6,8 až 7,2. Americké CDC popisuje mechanismus podrobně: s rostoucím pH ubývá aktivní kyseliny chlorné, která mikroorganismy skutečně likviduje.
V praxi to vypadá takto: majitel s pH 7,8 vidí zákal, přisype chlor, chlor ale v zásadité vodě pracuje jen napůl a zákal přetrvává. Další dávka. Pak šok. Celý kolotoč přitom mohlo zastavit asi 100 gramů pH- do bazénu s 6,7 m³. Marimex uvádí 15 g na kubík pro pokles o 0,2, přípravek se rozpouští v kbelíku s vodou a nalévá se při zapnuté filtraci. pH doporučuje měřit minimálně dvakrát týdně a vždy před přidáním chloru.
Pro volný chlor udává Mountfield rozmezí 0,6 až 1,0 mg/l. CDC v doporučeních pro domácí bazény pracuje s minimem 1 ppm, u stabilizovaného chloru s kyselinou kyanurovou alespoň 2 ppm. Oba zdroje spojuje pravidlo testovat pravidelně, při horku a větším provozu častěji. Kalendář ani čich tester nenahradí.
Chlorový zápach jako falešný poplach
Ostrý bazénový pach svádí k dojmu, že chloru je ve vodě až moc, případně že je čas ho doplnit. CDC ho přitom spojuje s chloraminy. Vznikají, když chlor reaguje s potem, močí, nečistotami a kosmetikou, a při té reakci volného chloru ubývá. Právě chloraminy dráždí oči, kůži i dýchací cesty. Silný zápach tak signalizuje přetíženou vodu. Řešením je změřit hodnoty, osprchovat se před koupáním a nechat filtraci běžet dost dlouho.
Kdo je na chlor citlivý, může přejít na aktivní kyslík, pro který Mountfield doporučuje rozmezí 4 až 20 mg/l. Kyslíkové a chlorové přípravky se však podle výrobce nesmějí kombinovat. A ani kyslík neodvede práci filtru. Dezinfekce ničí bakterie a řasy, písek odstraňuje to, co ve vodě plave. Bazén potřebuje obojí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková