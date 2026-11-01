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V 7:35 ráno začali lidé měřit počasí ve stejný okamžik. Z telegrafních zpráv se zrodila moderní předpověď

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Dnes stačí otevřít telefon a zjistit, jestli za dvě hodiny začne pršet. Před 156 lety však předpověď vyžadovala něco revolučního: desítky lidí musely změřit počasí přesně ve stejný okamžik a rychle odeslat výsledky do jediného centra. První takové koordinované americké měření proběhlo 1. listopadu 1870.
V 7:35 ráno začali lidé měřit počasí ve stejný okamžik. Z telegrafních zpráv se zrodila moderní předpověď

V 7:35 ráno začali lidé měřit počasí ve stejný okamžik. Z telegrafních zpráv se zrodila moderní předpověď

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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