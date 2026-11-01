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Dneškem začíná zimní údržba. Jak se na zimu na Vysočině chystají silničáři?

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Silničáři se pomalu, ale jistě připravují na nadcházející zimu. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) konkrétně na Vysočině bude udržovat v bezpečném stavu více než 500 kilometrů silnici I. třídy a také dálnici D1. O tuto stěžejní dopravní tepnu se starají tři střediska správy a údržby dálnic (SSÚD).
Dneškem začíná zimní údržba. Jak se na zimu na Vysočině chystají silničáři?

Dneškem začíná zimní údržba. Jak se na zimu na Vysočině chystají silničáři?

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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